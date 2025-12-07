خبرگزاری کار ایران
علت اصلی اختلالات آنتن‌دهی و اینترنت مشخص شد

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال غرب اعلام کرد: علت اصلی اختلالات آنتن‌دهی و اینترنت، قطعی‌های مکرر و طولانی برق است که در برخی مناطق روزانه تا چهار ساعت ادامه دارد و موجب فرسودگی و خرابی باتری‌های سایت‌ها شده است.

به گزارش ایلنا، محمد اربابی اصفهانی در نشست تخصصی بررسی راهکارهای پایداری سایت‌های ارتباطی در شرایط ناپایداری شبکه برق که با حضور شرکت توانیر، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه در استان‌های قزوین و زنجان در اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال غرب برگزار شد، با اشاره به نقش وزارت نیرو در تأمین برق پایدار، گفت: علت اصلی اختلالات آنتن‌دهی و اینترنت، قطعی‌های مکرر و طولانی برق است که در برخی مناطق روزانه تا چهار ساعت ادامه دارد و موجب فرسودگی و خرابی باتری‌های سایت‌ها شده است.

وی افزود: باتری‌های پشتیبان تنها برای پوشش قطعی‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند و کارکرد اصلی آن‌ها حفاظت از تجهیزات در برابر نوسانات و جلوگیری از اختلال کوتاه‌مدت است؛ نه تأمین انرژی در دوره‌های طولانی خاموشی. تداوم این وضعیت، شبکه ارتباطی را فراتر از ظرفیت طراحی تحت فشار قرار می‌دهد. 

مدیرکل منطقه شمال‌غرب با تأکید بر ضرورت نصب کنتورهای هوشمند در سایت‌های اپراتورها بعنوان یکی از راهکارهای پایداری آنها گفت: پایش برخط مصرف و مدیریت نوسانات برق یکی از ارکان اصلی جلوگیری از ناپایداری شبکه است و تجهیز سایت‌ها به کنتور هوشمند می‌تواند نقش مهمی در ارتقای پایداری ایفا کند. 

وی با اشاره به اینکه برخی مراکز به دلیل حساسیت عملیاتی از قطع برق معاف هستند، افزود: اپراتورها موظف شدند برای استفاده از برق بدون وقفه واحدهای صنعتی و تولیدی مجاور، رایزنی‌های لازم را انجام دهند. با توجه به اینکه بسیاری از کارخانه‌های صنایع غذایی به دلیل حساسیت مواد اولیه و تداوم فرآیند تولید، به دیزل‌ژنراتورهای قدرتمند مجهز هستند، اپراتورها باید با ارزیابی فاصله سایت‌های خود تا این واحدها، امکان بهره‌گیری از این ظرفیت را بررسی و در صورت امکان با هماهنگی‌های لازم از آن استفاده کنند.

براساس اعلام رگولاتوری، اربابی رسیدگی به مشکلات باتری و تجهیزات پشتیبان سایت‌های روستایی اپراتور همراه اول در تعامل با شرکت مخابرات ایران، ارسال درخواست افزایش سهمیه سوخت دیزل ژنراتورها در زمان بحران به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و تامین و رفع مشکل باتری پشتیبان در برخی کافوهای نوری شرکت مخابرات ایران را از مصوبات این نشست عنوان کرد. 

