اروند در مسیر تحرک اقتصادی و زیرساختی

به گزارش ایلنا، از ابتدای آبان ماه تاکنون، منطقه آزاد اروند با اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های اقتصادی، تجاری و زیرساختی، تحرک تازه‌ای را در این منطقه استراتژیک رقم زده است. از ایجاد گمرکات تخصصی و فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری آبی گرفته تا توسعه زیرساخت و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، اروند در تلاش است تا هم نقش خود را به عنوان دروازه تجارت با جهان تقویت کند و هم چشم‌انداز توسعه پایدار برای ساکنان و سرمایه‌گذاران منطقه فراهم آورد.

گمرکات تخصصی: گامی بزرگ برای تجارت روان‌تر

بر اساس اطلاعیه رسمی، سازمان منطقه آزاد اروند به دنبال توافق با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای «تبدیل گمرکات مستقر به گمرکات تخصصی واردات کالاهای خاص» است. این تغییر با هدف «تسهیل فرایندهای تجاری، ارائه خدمات بهتر به واردکنندگان، افزایش ایمنی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی» انجام می‌شود.

با این اقدام، اروند نه تنها موقعیت خود را به‌عنوان دروازه تجارت با سرزمین اصلی ارتقاء می‌دهد، بلکه زمینه استفاده مؤثر از سهمیه واردات و ترانزیت از مسیر مناطق آزاد را نیز فراهم می‌کند.

حرکت به سمت اقتصاد دریا محور

در جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد ملی، موضوع «فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصاد دریا محور» برای اروند مطرح شد و رسماً اعلام شد که طرح گردشگری آبی وارد «فاز اقدام» شده است.

مسئولان سازمان تأکید دارند که بهره‌برداری از قابلیت‌های آبی نظیر رودخانه‌ها و ساحل می‌تواند «مزیت رقابتی پایدار» برای اروند ایجاد کند.

گسترش همکاری بین‌المللی و نگاه به بازارهای خارجی

در یکی از تحولات قابل توجه، اروند مسیر همکاری با شرکای خارجی را دنبال کرده است. طبق گزارش رسمی، همکاری بین‌المللی برای توسعه منطقه آزاد اروند کلید خورده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در دیدار با تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن در ایران، با اشاره به رویکرد جدید دولت در بازآفرینی آبادان و خرمشهر تأکید کرد که این منطقه آماده ورود به فاز تازه‌ای از همکاری‌های اجرایی و هدفمند با ژاپن است.

این اقدام می‌تواند هم به انتقال فناوری کمک کند و هم امکان جذب سرمایه‌گذار و بازار صادرات را برای اروند افزایش دهد.

تمرکز بر زیرساخت و توسعه منطقه‌ای

همزمان با اقدامات تجاری، اروند بر توسعه زیرساخت‌ها نیز تأکید دارد، از جمله پروژه‌های عمرانی و آماده‌سازی منطقه برای جذب سرمایه و صنعت. طبق گزارش‌ها، بخش عمده درآمد سازمان صرف زیرساخت عمرانی، فرهنگی و توسعه تولید و صادرات می‌شود.

همچنین با تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای «توسعه فرهنگی و اقتصادی خوزستان» در اروند، تلاش برای تلفیق زیرساخت با جامعه محلی و معیشت ساکنان منطقه نیز به جریان افتاده است.

