به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرهاد پناهی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران، در حاشیه مراسم روز حسابدار در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت حسابداران اظهار داشت: در حال حاضر ۹۵ درصد بازار سرمایه، ۶۰ درصد از شبکه بانکی کشور و بیش از ۸۰ درصد صنعت بیمه را تحت حسابرسی داریم.

وی با اشاره به بحث ناترازی بانک‌ها و نقش جامعه حسابداری در این زمینه گفت: از نظر استاندارد‌های حسابرسی نباید در مسائل اجرایی دخالت کنیم اما وظایفی در بخش افشا و گزارشگری تخلفات داریم و در صورت‌های مالی، موارد اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی را افشا کرده‌اند و این اطلاعات باید در دسترس استفاده‌کنندگان قرار گیرد تا شفافیت لازم ایجاد شود.

پناهی ادامه داد: همکاران ما در این حوزه مسئولیت‌های خود را به‌طور قانونی انجام می‌دهند. نهادها و دستگاه‌های مختلف توسط جامعه حسابداری از نظر کنترل کیفیت و وضعیت نظارت می‌شوند و گزارش‌های این نظارت‌ها به جامعه اعلام می‌شود.

دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به سامانه تخصصی حسابداری گفت: سامانه‌هایی داریم که تنها سامانه صورت‌های مالی حسابرسی شده در کشور هستند و شبکه بانکی، مرکز اطلاعات مالی کشور، دیوان محاسبات و مرکز شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی و کل زیرحسابی‌های کشور به آن دسترسی دارند. این دسترسی به صورت رایگان در اختیار واحد‌های اقتصادی قرار می‌گیرد.

پناهی با بیان اینکه در حال حاضر با بازار بزرگی در بازار سرمایه مواجه هستیم که نیرو‌های حرفه‌ای ما را جذب می‌کنند، ادامه داد : یکی از مشکلات حاضر این حرفه، کمبود نیروی کار متخصص است چراکه بازار سرمایه حسابداران متخصص را جذب می‌کنند.

انتهای پیام/