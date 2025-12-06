به گزارش ایلنا از وزارت نفت، عباس باصفا امروز (شنبه، ۱۵ آذر) در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» با بررسی جزئیات مصوبه نرخ سوم بنزین و تنوع سبد سوخت اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۵ میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی و سواری و ۶ میلیون کارت سوخت برای موتورسیکلت‌ها وجود دارد؛ در مجموع از ۳۱ میلیون کارت هوشمند سوخت، ۲۵ میلیون کارت سوخت دارای تراکنش فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه استفاده از نرخ اول کارت‌های شخصی تقریبا ۸۰ درصد است و از نرخ دوم هم کمتر استفاده می‌شود به‌طوری‌که استفاده کارت آزاد جایگاه بیشتر از استفاده از نرخ دوم کارت شخصی سوخت است، افزود: پس از مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش قیمت بنزین کارت سوخت جایگاه‌داران، ظرفیت تولید کارت سوخت سه برابر افزایش پیدا کرده به‌طوری‌که از ۱۲ هزار کارت سوختی که تا پیش از این روزانه درخواست می‌شد، امروز به درخواست ۳۶ هزار کارت در روز رسیده‌ایم.

صدور سریع کارت هوشمند سوخت

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه، کارت سوخت هوشمند در کمتر از ۱۰ روز تحویل می‌شود، ادامه داد: اکنون ظرفیت تولید افزایش یافته و اگر درخواست کارت سوخت از طریق سامانه شرکت پخش باشد، فرآیند صدور آن سریعا انجام می‌شود اما اگر از طریق پلیس +۱۰ باشد تقریبا ۴۰ روز زمان می‌برد؛ روزانه ۳۵ تا ۴۰ هزار کارت سوخت تولید می‌شود.

باصفا با بیان اینکه تا پیش از این تاکسی‌ها ۲۹۰ لیتر سهمیه می‌گرفتند، تصریح کرد: با اجرای این طرح، سهمیه نرخ دوم نصف و به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد یعنی اگر خودرویی تا امروز ۳۰۰ لیتر دریافت می‌کرد بعد از این‌ مصوبه به ۱۵۰ لیتر می‌رسد.

وی ادامه داد: تعداد کارت سوخت خودروهای تاکسی‌ها تقریبا ۳۲۳ هزار، خودروهای دولتی ۱۸۰ هزار، سواری ۲۱ میلیون، موتورسیکلت ۶ میلیون، وانت ۲ میلیون و ۶۴۳ هزار و خودروهای دیگر نیز مانند خودروهای خارجی ۱ میلیون و خودروهای مناطق آزاد نیز ۱۰۰ هزار عدد است. در این میان، ۶۵۰ هزار خودرو وارداتی در کشور به محض اجرای مصوبه سهمیه سوختشان قطع می‌شود.

مالکان چند خودرو، انتخاب کنند

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه تا امروز کارت سوخت برای VIN خودرو صادر می‌شد، گفت: اگر مالکی بیش از یک خودرو به نام داشته باشد، باید در سایتی که طراحی شده، خودرو خود را انتخاب و سهمیه یارانه‌ای را تأیید و خودروهای دیگر کارت سوختشان ابطال می‌شود. برای خودروهای دیگر، مجدد درخواست کارت هوشمند سوخت می‌دهند و کارت سوخت ماهانه ۱۶۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومانی صادر می‌شود.

باصفا با بیان اینکه تحت هیچ شرایطی امکان انتقال سوخت به کارت دیگر وجود ندارد و مانند گذشته می‌توان ۳۶۰ لیتر از سهمیه نرخ اول را در کارت سوخت ذخیره کرد، اظهار کرد: اگرچه سهمیه با نرخ اول و دوم برای خودروهای نوشماره طبق مصوبه ابلاغ شده از زمان اجرا حذف می‌شود اما برای خودروهای دست دومی که رد وبدل می‌شوند هیچ تغییری در سهمیه سوخت ایجاد نمی‌شود.

وی با تأکید بر این نکته که در هنگام انتقال خودرو، هویت مالک جدید بر اساس شماره شناسایی وسیله نقلیه (VIN) بررسی می‌شود، اعلام کرد: این موضوع ارتباطی به نام ثبت‌شده روی کارت سوخت ندارد. به همین دلیل، در صورتی که فردی مالک خودرو باشد، حتی اگر نام شخص دیگری روی کارت سوخت درج شده باشد، نیازی به تعویض کارت سوخت وجود ندارد.

تداوم سهمیه موتورسیکلت‌ها طبق روال گذشته

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه این موضوع منجر به ثبت تعداد زیادی از درخواست‌های غیرضروری شده است، تصریح کرد: بنابراین، اطمینان می‌دهیم که مردم نیازی به پرداخت هزینه، انتظار در صف یا دریافت کارت جدید ندارند؛ زیرا کارت فعلی آنها همچنان معتبر بوده و هیچ مشکلی برای دریافت سوخت و شارژ ماهانه ایجاد نمی‌شود. همچنین، خودروهای وارداتی، دولتی و آزاد نیز نیازی به تعویض کارت سوخت ندارند و سهمیه موتورسیکلت‌ها طبق روال گذشته ادامه می‌یابد.

باصفا درباره تاکسی‌های اینترتی با بیان اینکه در صورتی که مابه‌التفاوت نرخ دوم و سوم یعنی ۳ هزار تومانی و ۵ هزار تومانی را طبق عملکرد پیمایش تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور ارسال کنند، نرخ آن به حساب رانندگان واریز می‌شود، گفت: تمام شرکت‌های تاکسی اینترنتی مبلغ را دریافت کرده و سپس به حساب رانندگان واریز می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم نرخ سوم را شارژ کنیم بعضی از این کارت‌ها ممکن است کارت مهاجر شوند و قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: از سوی دیگر، طبق قانون بودجه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است ۹۵ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت شخصی صورت گیرد و فقط ۵ درصد با کارت جایگاه انجام شود.

به گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، هر کارت اضطراری جایگاه روزانه ۲۵۵ تراکنش می‌تواند انجام دهد و کمبودی در زمینه کارت سوخت جایگاه نداریم.

باصفا درباره انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی گفت: اسفند پارسال، وزارت نفت نشستی در زمینه انتقال سهمیه به کارت عابر شخص داشت که نتایج خوبی به دست آمد و منتظر ابلاغ آن هستیم و مشکلی از این رو نداریم.

