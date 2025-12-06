خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جهش تاریخی سهم بازار بانک کشاورزی پس از ۲۰ سال / رکوردهای تازه در سپرده‌گیری و تأمین مالی

جهش تاریخی سهم بازار بانک کشاورزی پس از ۲۰ سال / رکوردهای تازه در سپرده‌گیری و تأمین مالی
کد خبر : 1723591
لینک کوتاه کپی شد.

بانک کشاورزی با ثبت رشد کم‌سابقه در جذب سپرده‌های ریالی و ارزی، پس از دو دهه سهم خود از بازار سپرده‌ها را به بیش از ۵ درصد رساند؛ موفقیتی که در سایه راهبردهای نوین، توسعه بانکداری دیجیتال و تمرکز بر بهبود تجربه مشتری حاصل شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس تازه ترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد بانک کشاورزی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده جهشی بی‌سابقه در رشد سهم بازار این بانک است؛ در حالیکه سپرده‌های ریالی شبکه بانکی کشور تا پایان مردادماه سال جاری با رشد ۱۸.۲ درصدی به ۱۱۸ هزار و ۴۶ هزار میلیارد ریال رسیده است، رشد پنج‌ماهه سپرده‌های ریالی در بانک کشاورزی بیش از ۳۲ درصد بوده و این بانک توانسته ۱۴ واحد درصد بالاتر از متوسط شبکه بانکی عمل کند.

بر اساس این گزارش، این روند چشمگیر موجب شده تا سهم بانک کشاورزی از بازار سپرده‌های ریالی، پس از ۲۰ سال، از مرز ۵ درصد عبور کند و جایگاه این بانک در نظام بانکی کشور تقویت شود.

این گزارش می افزاید: در حوزه سپرده‌های ارزی نیز عملکرد بانک کشاورزی تفاوت معناداری با میانگین شبکه بانکی دارد. سپرده‌های ارزی شبکه بانکی در پنج ماهه نخست سال رشد ۱۲.۸ درصدی را تجربه کرده، اما سپرده‌های ارزی بانک کشاورزی با رشد ۹۲ درصدی،بیش از هفت برابر متوسط شبکه بانکی، به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

رشد قابل توجه سپرده‌های مردمی همزمان با افزایش ۶۶ درصدی نسبت سپرده‌های ارزان‌قیمت، نتیجه ریل‌گذاری صحیح، راهبردهای نوین بانک، توسعه خدمات بانکداری دیجیتال و غیرحضوری، بهبود تجربه مشتریان و تمرکز بر بازارهای هدف ارزیابی می‌شود.

گفتنی است؛ بانک کشاورزی در سایر حوزه‌ها نیز عملکرد مثبتی داشته است؛ از جمله رشد دو برابری تسهیلات پرداختی و تأمین مالی در نیمه نخست سال، افزایش ۲۰۸ درصدی صدور اعتبارات اسنادی داخلی، رشد ۱۱۰ درصدی اوراق گام، عبور از سقف تعهدات پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و فرزندآوری، توسعه چشمگیر تسهیلات غیرحضوری و جهش ۱۰۲ درصدی سپرده‌های بانکداری شرکتی.

این دستاوردها مجموعاً بیانگر تقویت جایگاه بانک کشاورزی در بازار پول کشور و حرکت این بانک در مسیر تحول دیجیتال و تحقق اهداف توسعه‌ای است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی