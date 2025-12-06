اعلام قیمت طلا و سکه ١۵ آذر ماه ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ١۵ آذر ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١٩٧ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٢میلیون و ۴٣٠ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۶میلیون و ۵٨٠ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١٢٩ میلیون و ٢٨٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٢٢ میلیون و ٧٧۵ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۶٧ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٨ میلیون و ۴٧٠ هزار تومان رسید.

