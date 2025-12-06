خبرگزاری کار ایران
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی:

ملخ صحرایی امنیت غذایی را در دنیا تهدید می‌کند

کد خبر : 1723488
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ملخ صحرایی امنیت غذایی را در دنیا تهدید می‌کند، گفت: برای مبارزه با این آفت نیاز به هماهنگی در سطح بین‌المللی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در همایش ملی "ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی" که امروز (شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴) در محل سازمان حفظ نباتات برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط کشور و منطقه و مرزهای بسیار طولانی ایران و بی‌ثباتی سیاسی در برخی از همسایگان، نظام مقابله و دفع آفات در سطح بین‌المللی وجود ندارد و این مساله، کار همکاران ما را برای تولید ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی بسیار سخت می‌کند.

وی با بیان اینکه طی یکی، دو سال اخیر در حوزه باغبانی ما با چند آفت هم در شمال و جنوب کشور روبرو بودیم، گفت: ملخ صحرایی یک آفت عمومی بین‌المللی است که چند کشور را طی می‌کند و وارد کشور می‌شود و برمی‌گردد به خاستگاه اصلی خود.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: مبارزه با این آفت نیازمند یک هماهنگی در سطح بین‌المللی است. بنابراین لازم است در ابتدا این موضوع آسیب‌شناسی شود زیرا این مساله، امنیت غذایی را در همه دنیا و به ویژه کشورهای منطقه، تهدید می‌کند.

برومندی با تاکید بر اینکه حساسیت کشورها و حوزه بین‌المللی هم در این زمینه وجود دارد، گفت: ما نیازمند یک هماهنگی در سطوح سیاسی بین کشورهای مسیر و سیکل زندگی و حرکت این آفت هستیم. بنابراین، پیشنهاد می‌کنم سازمان حفظ نباتات جلساتی در سطوح بین‌المللی با کشورهایی که درگیر این مسئله هستند، برگزار کند.

وی افزود: پیشنهاد دوم من این است که با دو کشور هند و پاکستان جلساتی برگزار شود زیرا اگر ما در برابر این آفت مقابله نکنیم آنها آسیب‌های بسیار جدی خواهند دید. بنابراین، بایستی با ما همراهی و همکاری بیشتری کرده و بخش زیادی از این هزینه‌ها را قبول کنند و بپذیرند و بدانند که اگر ما در اینجا در صف اول با ملخ صحرایی نجنگیم، حتماً آنها دچار آسیب‌های بسیار جدی و تکان‌دهنده خواهند شد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این کشورها باید قبل از اینکه این آفت به آنجا برسد، همکاری‌های جدی با ما داشته باشند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از سموم ما از هند در شرایط کنونی تامین می‌شود.  

برومندی خاطرنشان کرد: لازم است این دو کشور در لجستیک و مسائل دیگر هم همکاری بین المللی با ما داشته باشند.

