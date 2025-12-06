آخرین آمار واردات کالا از گمرک فرودگاه امام (ره)
مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) گفت: در رویه واردات در ۸ ماهه امسال ۴۵ هزار و ۵۵۶ تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار از این اداره کل ترخیص شده است.
و: حاطرنشان کرد: عمده کالاهای وارداتی از این گمرک در این مدت شامل طلا، تلفن همراه، دارو و مواد اولیه دارو، قطعات و تجهیزات پزشکی بوده است.
مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) در خصوص صادرات کالا از گمرک فرودکاه امام (ره) گفت: ارزش کالاهای صادراتی امسال ۱۶۰ میلیون دلار بوده که عمده کالاهای صادراتی دارو و زعفران میباشد.