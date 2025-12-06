سدهای تهران فقط ۳ درصد آب دارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن اردکانی در نسبت خبری بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب با بیان اینکه کشور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده اظهار داشت: متوسط بارش کشور در سال آبی ۲۳۰ میلیمتر و در استان تهران ۲۸۰ میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: در دوره ۶۰ ساله آماری همواره ۲ سال خشکسالی و سپس چند سال ترسالی داشته‌ایم، اکنون برای اولین بار در طول ۶۰ سال؛ ششمین سال خشکسالی را تجربه می کنیم.

مدیرعامل شرکت آبفای تهران گفت: پارسال در استان تهران ۱۵۹ میلیمتر بارش داشتیم و اما به جرات می‌توان گفت که سال ابی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ خشک ترین سال آبی را در ۶۰ سال گذشته داشته ایم.

وی با بیان اینکه در مهر و آبان سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ هیچ بارانی در استان نداشته‌ایم، تصریح کرد: غیر از ۴-۳ میلیمتر بارش هفته گذشته؛ از نظر بارندگی در تهران ۹۷ درصد عقب هستیم و این در حالی است که باید ۷۵ میلیمتر دریافت می کردیم.

اردکانی با بیان اینکه پارسال ۴۲ تا ۴۳ میلیمتر بارندگی داشتیم، خاطرنشان کرد: پرشدگی سدهای کشور ۳۲ درصد و در استان تهران ۹ درصد و غیر از طالقان ۳ درصد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: میانگین پرشدگی سدهای کشور ۳۲ درصد است اما متوسط پرشدگی سدهای تهران با احتساب سد طالقان ۹ درصد و بدون احتساب سد طالقان ۳ درصد است و شرایط سخت و بدی را در تأمین آب تهران داریم سپری می کنیم.

وی افزود: ناگزیر بودیم با منابع محدودی که در اختیار داریم، شرایط را سپری کنیم و اگر می خواستیم با همان فشار سنوات قبل آب را در شبکه توزیع کنیم، در پایان شهریورماه قطعا با مشکل قطعی آب در بخش های مختلف و گسترده ای در شهر مواجه می شدیم.

اردکانی خاطرنشان کرد: پایه اصلی و فنی مدیریت مصرف آب، تعدیل فشار است و با تعدیل یک اتمسفری فشار در روز که در شب قدری بیشتر بود، موجب شد تا امروز ۹۷ میلیون مترمکعب آب در شبکه نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمتر توزیع شود و به متناظر آن کمتر از منابع سطحی برداشت شود، یعنی ۳ ماه پایداری در توزیع آب شبکه به ما داده است.

وی ادامه داد: برنامه ای برای افزایش ساعات افت فشار در شب نداریم و بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر در پیش بودن بارش های خوب در هفته های پیش رو، نیازی به افزایش تعدیل فشار شبکه نیز نداریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص احتمال تخلیه تهران ناشی از کم بارشی گفت: حداکثر جمعیتی که در زیست بوم شهر تهران قابل سکونت هست، ۶ میلیون نفر است اما ما ۱۲ میلیون نفر یعنی دو برابر ظرفیت زیست بوم تهران را در این استان ساکن کردیم و هر گونه بارگذاری جمعیت نباید صورت بگیرد.

وی افزود: فرمایش رئیس جمهور که افق بلندمدتی را مدنظر داشتند، فرمایش صحیحی بود اما با اقداماتی که انجام دادیم از جمله افزایش ۱۰ درصدی به ظرفیت تأمین آب تهران و همراهی مردم، توانستیم شرایط را کنترل کنیم.

اردکانی با بیان اینکه تاکنون سامانه دوم انتقال آب طالقان ۲۷ میلیون مترمکعب آب بیشتر برای تهران تأمین کرده، گفت: با اقدامات متعدد توانستیم ۹۷ میلیون مترمکعب کاهش مصرف را رقم بزنیم و فعلا تنها اقدامی که در دست داریم ادامه همین تعدیل فشار است.

وی ادامه داد: استفاده از لوازم کاهنده مصرف اگر در تمام سرشیرها استفاده شود، می تواند ۳۰ درصد مصرف خانوار را بدون تأثیر منفی بر رفاه خانواده کاهش دهد، این لوازم را شرکت های آب و فاضلاب تهیه می کنند و به صورت اختیاری در منازل مردم نصب می کنند و دو ساله به صورت اقساطی در قبوض هزینه آن دریافت می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تصریح کرد: مردم با تماس با سامانه ۱۲۲ می توانند درخواست نصب لوازم کاهنده را به شرکت های آبفا ارائه دهند.

وی افزود: ۲۳ هزار کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال در تهران داریم و سالانه حداقل ۱۰ هزار کیلومتر را پیمایش و نشت یابی می کنیم؛ حداقل سالی ۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع را بازسازی می کنیم.

اردکانی با بیان اینکه ۸۵ درصد مشترکان تهرانی پمپ و مخزن را در ساختمان های محل سکونت خود نصب کرده اند، گفت: آن ۱۵ درصد هم اگر اقدام به نصب پمپ و مخزن کنند، با قطعی احتمالی آب ناشی از افت فشارها مواجه نخواهند شد.

وی ادامه داد: ادارات دولتی موظف هستند که ۲۵ درصد مصرف آب خود را نسبت به دوره قبل کاهش دهند و خوشبختانه ۸۰ درصد ادارات این هدفگذاری را محقق و همراهی کردند و برای ۲۰ درصد ادارات که همراهی نکردند با قطع اب مواجه شده اند.

انتهای پیام/