رئیس سازمان حفظ نباتات:
طرح اضطراری مقابله با ملخ صحرایی آماده شد
رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به مکاتبات وزیر جهاد کشاورزی با وزیر کشور برای هشدار نسبت به آمادهباش استانداران برای مقابله با ملخ صحرایی، گفت: طرح اضطراری مقابله با ملخ صحرایی آماده شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مریم جلیلی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات در همایش ملی "ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی" که امروز (شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴) که در محل این سازمان برگزار شد، گفت: ردیابی، دیدهبانی مستمر و دقیق ملخ صحرایی باید توسط استانداران صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید هماهنگی بین نیروهای نظامی و سازمانهای استانی، استفاده از ظرفیت بسیج و سپاه برای جذب خودرو و راننده صورت بگیرد، گفت: هماهنگی با سپاه و بسیج برای استفاده از پهپادهای موجود در استانها برای شناسایی مناطق آلوده و مبارزه احتمالی و ارسال صورتجلسه ستاد ملخ صحرایی استان به طور مرتب و خلاصه به سازمان حفظ نباتات ازجمله توصیههایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس سازمان حفظ نباتات در مورد اقدامات انجامشده و در دست اقدام در سال ۱۴۰۴ برای مبارزه با حمله ملخ صحرایی، گفت: بازدید مستمر و دائمی کارشناسان ستادی و استانی از مناطق کانونی ملخ صحرایی در ۱۰ استان جنوبی کشور، انجام بیش از ۱۶ میلیون هکتار عملیات ردیابی و دیدهبانی ملخ صحرایی و ارسال آن به سازمان حفظ نباتات و فائو، ارسال گزارشات ماهانه ملخ صحرایی و بولتن به فائو و کشورهای عضو کمیسیون ملخ صحرایی وفائو و جمع آوری گزارش کشورهای همسایه و ملخخیز، بازدید از آمادگاههای مبارزه با ملخ صحرایی در استانهای کانونی ملخ صحرایی کشور و بررسی وضعیت ادوات و تجهیزات موجود، تهیه و تنظیم طرح اضطراری مقابله با ملخ صحرایی و ارسال آن به دفتر وزارتی و شرکت در کارگاههای آموزشی کمیسیون SWAC اقداماتی است که تاکنون انجام شده است.
جلیلی مقدم با اشاره به اینکه تنها ۳ ماه از حمله ملخ صحرایی به ایران برای آمادگی در مقابل این آفت فرصت داریم، توصیه و تذکرات لازم را به ترتیب برشمرد: انجام ردیابی و دیدهبانی منظم و هفتگی ملخ صحرایی و ارسال گزارشات با دستگاه ایلوکاست۳، شناسایی مناطق کانونی و یا ثبت مناطقی که ریزش در آنجا انجام میشود و تهیه نقشههای کانونی، اقدام موثر برای تجهیز ادوات و سمپاشها و حفظ و نگهداری و تعمیر آنها برای مبارزه در سال آینده، قبل از شروع مبارزه، تست کارایی سموم و اجتناب از مصرف سموم با دز بالا، ارائه برآورد و پیشبینی سطوح مبارزه و همچنین اعتبارات مورد نیاز در ردیابی و مبارزه، انجام مبارزه با ملخ صحرایی در مرحله پوره بهویژه زمانی که غالب جمعیت پوره سن ۲ و ۳ است، در صورت هجوم دستجات ملخ و یا از دست دادن مبارزه در زمان پوره تلاش شود با ملخهای بالدار قبل از بلوغ در زمانهای خاص مبارزه انجام شود، تشکیل ستاد بحران ویژه مقابله با ملخ صحرایی زیر نظر استاندار در استان و با حضور مدیران بحران حفظ نباتات ،پدافند نزاجا، بسیج و....
رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه حمله ملخ در طول تاریخ ایران موجب قطحیهای گسترده شده است، گفت: قحطیهای دوره صفویه و افشاریه، قحطی بزرگ سالهای ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۰ هجری قمری (دوره قاجاریه)، قحطی جنوب ایران در دوره مظفرالدین شاه ۱۳۱۶-۱۳۱۷، حمله دهه ۱۳۲۰ شمسی و حمله ۱۳۵۰ - ۱۳۵۲ ازجمله حملاتی است که موجب نابودی مزارع و افزایش قیمت غله در ایران شده است.
جلیلی مقدم افزود: هجوم ملخ صحرایی در ۱۳۹۷-۱۴۰۰ یکی از بزرگترین حملات ملخ در نیم قرن اخیر بود.