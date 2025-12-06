کاهش درآمدهای نفتی، واردات کالای اساسی را مختل کرد

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و مشکل تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اظهار داشت: به دلیل کاهش درآمدهای نفتی واردات برخی از اقلام دچار مشکل می‌شوند و ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی تهیه نمی‌شود.

وی با بیان اینکه امروز با مشکلاتی در مسیر صادرات نفت مواجه هستیم و به همین دلیل میزان تخصیص ارز ترجیحی و یارانه‌ دار به کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده، گفت: سال ١۴٠٣ مبلغی بالغ بر ١٨ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یافت اما امسال این عددبه ١١ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هر چند اخیرا وزیر نفت اعلام کرده که وضعیت فروش نفت خوب است اما این موضوع درباره صادرات نفت است که این میزان صادرات به ارز تبدیل نمی‌شود و به کشور برنمی‌گردد و به همین دلیل پیش بینی دقیقی از میزان منابع ارزی ندارند و در تامین ارز برای واردات دچار مشکل می‌شوند. از این رو سختگیری‌هایی در زمینه واردات اعمال می‌شود که در نتیجه منجر به کاهش واردات اقلامی چون نهاده‌های دامی شده‌است.

کوچکی‌نژاد درباره میزان تحقق درآمدهای نفتی گفت: تمام منابع ارزی کشور باید وارد خزانه شود و ماهانه گزارش خزانه به دست نمایندگان مجلس می‌رسد و همچنین وزیر نفت ماهانه درباره میزان فروش نفت گزارشی را ارایه می‌دهد اما این اعداد و ارقام محرمانه است و نمی‌توان این اعداد و ارقام را به طور دقیق مطرح کرد اما قطعا میزان درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده‌است.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل مهم در کسری بودجه کاهش درآمدهای نفتی است، تاکید کرد: در بودجه امسال نزدیک به هزار همت برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است که با کاهش درآمدهای نفتی، بودجه دچار کسری می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: هر چند به چین نفت می فروشیم اما ارز آن وارد کشور نشده است و علاوه بر این، موضوع تخفیفات نفتی به چین هم مطرح است. از آنجایی که در شرایط تحریمی نفت خریدار ندارد نمی‌توان با قیمت واقعی نفت را بفروشیم و طبیعتاً قیمت پایین می‌آید.

انتهای پیام/