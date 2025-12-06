خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایلنا:

کاهش درآمدهای نفتی، واردات کالای اساسی را مختل کرد

کاهش درآمدهای نفتی، واردات کالای اساسی را مختل کرد
کد خبر : 1723368
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به دلیل کاهش درآمدهای نفتی واردات برخی از اقلام دچار مشکل می‌شوند و ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی تهیه نمی‌شود.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و مشکل تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اظهار داشت: به دلیل کاهش درآمدهای نفتی واردات برخی از اقلام دچار مشکل می‌شوند و ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی تهیه نمی‌شود.

وی با بیان اینکه امروز با مشکلاتی در مسیر صادرات نفت مواجه هستیم و به همین دلیل میزان تخصیص ارز ترجیحی و یارانه‌ دار به کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده، گفت: سال ١۴٠٣ مبلغی بالغ بر ١٨ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یافت اما  امسال این عددبه ١١ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هر چند اخیرا وزیر نفت اعلام کرده که وضعیت فروش نفت خوب است اما این موضوع درباره صادرات نفت است که این میزان صادرات به ارز تبدیل نمی‌شود و به کشور برنمی‌گردد و به همین دلیل پیش بینی دقیقی از میزان منابع ارزی ندارند و در تامین ارز برای واردات دچار مشکل می‌شوند. از این رو سختگیری‌هایی در زمینه واردات اعمال می‌شود که در نتیجه منجر به کاهش واردات اقلامی چون نهاده‌های دامی شده‌است. 

کوچکی‌نژاد درباره میزان تحقق درآمدهای نفتی گفت: تمام منابع ارزی کشور باید وارد خزانه شود و ماهانه گزارش خزانه به دست نمایندگان مجلس می‌رسد و همچنین وزیر نفت ماهانه درباره میزان فروش نفت گزارشی را ارایه می‌دهد اما این اعداد و ارقام محرمانه است و نمی‌توان این اعداد و ارقام را به طور دقیق مطرح کرد اما قطعا میزان درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده‌است.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل مهم در کسری بودجه کاهش درآمدهای نفتی است، تاکید کرد: در بودجه امسال نزدیک به هزار همت برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است که با کاهش درآمدهای نفتی، بودجه دچار کسری می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: هر چند به چین نفت می فروشیم اما ارز آن وارد کشور نشده است و علاوه بر این، موضوع تخفیفات نفتی به چین هم مطرح است. از آنجایی که در شرایط تحریمی نفت خریدار ندارد نمی‌توان با قیمت واقعی نفت را بفروشیم و طبیعتاً قیمت پایین می‌آید. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی