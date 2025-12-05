خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سدهای تهران نصف پارسال آب دارند

سدهای تهران نصف پارسال آب دارند
کد خبر : 1723098
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر دفتر حفاظت منابع آب منطقه ای تهران گفت: ۵ سد تامین کننده نیاز آبی تهران ۱۷۰ متر مکعب آب دارند در حالی که این رقم سال گذشته ۳۸۰ میلیون متر مکعب و میانگین بلندمدت ۵۰۹ میلیون متر مکعب بوده است و این نشان می دهد نسبت به میانگین بلندمدت یک سوم و نسبت به سال گذشته نصف کاهش داشته است که لزوم مصرف بهینه و صرفه جویی را می طلبد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، راما حبیبی در نشست حاشیه ای بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب با بیان اینکه ۵ سال خشکسالی متوالی را پر کشور سپری کرده ایم، اظهار داشت: از ابتدای مهر امسال تاکنون بارش ها ناچیز بوده است به نحوی که میزان بارندگی امسال ۱.۹ میلیمتر بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۴۸ میلیمتر و در میانگین بلندمدت ۷۵ میلیمتر بارندگی داشته ایم.

وی افزود: میزان بارندگی نسبت به پارسال ۹۶ درصد و نسبت به بلندمدت ۹۷.۵ درصد کاهش داشته که بسیار چشمگیر بوده است.

مدیر دفتر حفاظت منابع آب منطقه ای تهران با بیان اینکه از ابتدای ۵ سال خشکسالی خروجی آب از سدها بیشتر از ورودی بوده و این باعث شده حجم سدها ناچیز شود، گفت: ۵ سد تامین کننده نیاز آبی تهران ۱۷۰ متر مکعب آب دارند در حالی که این رقم سال گذشته ۳۸۰ میلیون متر مکعب و میانگین بلندمدت ۵۰۹ میلیون متر مکعب بوده است و این نشان می دهد نسبت به میانگین بلندمدت یک سوم و نسبت به سال گذشته نصف کاهش داشته است که لزوم مصرف بهینه و صرفه جویی را می طلبد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی