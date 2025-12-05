سدهای تهران نصف پارسال آب دارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، راما حبیبی در نشست حاشیه ای بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب با بیان اینکه ۵ سال خشکسالی متوالی را پر کشور سپری کرده ایم، اظهار داشت: از ابتدای مهر امسال تاکنون بارش ها ناچیز بوده است به نحوی که میزان بارندگی امسال ۱.۹ میلیمتر بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۴۸ میلیمتر و در میانگین بلندمدت ۷۵ میلیمتر بارندگی داشته ایم.

وی افزود: میزان بارندگی نسبت به پارسال ۹۶ درصد و نسبت به بلندمدت ۹۷.۵ درصد کاهش داشته که بسیار چشمگیر بوده است.

مدیر دفتر حفاظت منابع آب منطقه ای تهران با بیان اینکه از ابتدای ۵ سال خشکسالی خروجی آب از سدها بیشتر از ورودی بوده و این باعث شده حجم سدها ناچیز شود، گفت: ۵ سد تامین کننده نیاز آبی تهران ۱۷۰ متر مکعب آب دارند در حالی که این رقم سال گذشته ۳۸۰ میلیون متر مکعب و میانگین بلندمدت ۵۰۹ میلیون متر مکعب بوده است و این نشان می دهد نسبت به میانگین بلندمدت یک سوم و نسبت به سال گذشته نصف کاهش داشته است که لزوم مصرف بهینه و صرفه جویی را می طلبد.

