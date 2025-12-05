پای قطار ایرانی به کشورهای cis باز شد/ پایان پرداخت خسارت معطلی در مرز

شهریار نقی‌زاده، مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با ایلنا از ورود اولین قطار ایرانی به ازبکستان خبر داد و گفت: پیش از این انتقال ریلی بار از ایران به ازبکستان، ترکمنستان،تاجیکستان با ناوگان ریلی این کشورها انجام می‌شد اما از این پس امکان جابه جایی بار از ایران تا مقصد نهایی به این کشورها ایجاد شده‌است و از این پس کالای صادراتی ایران به ازبکستان با واگن‌های ایرانی منتقل خواهد شد .

وی با اشاره به اولین قطار ایرانی به ازبکستان اظهار داشت: پیش از این، کشورهای مذکور به دلایل موضوعات فنی اجازه نمی‌دادند که بار با قطار ایرانی وارد خط آهن آنها شود اما با پیگیری‌ها و رایزنی‌ها موفق شدیم که پای واگن‌های ایرانی را به کشورهای ازبکستان باز کنیم .

مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: به عبارت دیگر کالاهای صادراتی ایران دیگر منتظر واگن ازبکستانی نمی‌مانند و می‌توانیم کالای صادراتی خود را با واگن خودمان صادر کنم.

نقی‌زاده در پاسخ به این سوال که علت عدم جابه‌جایی بار با قطار ایرانی به این کشور چه بوده ، گفت: همانطور که گفته شد، درباره این موضوع یکسری پیچیدگی های فنی و تکنیکی وجود داشت، بین خطوط راه‌آهن ایران و کشورهای cis تفاوت عرض وجود دارد و برای اینکه ناوگان ایرانی وارد کشورهای cis شود بایستی اقدامات تکنیکی انجام می‌شد، از این رو تغییراتی در واگن‌ها ایجاد کردیم. از سوی دیگر باید عضو سازمان‌های بین المللی می شدیم که تمام این اقدامات را انجام دادیم.

وی ادامه داد:موفق شدیم توافق سه جانبه با ازبکستان ،ترکمنستان و ایران منعقد کنیم و با اتمام این اقدامات اولین قطار حامل واگن های ایرانی بار صادراتی به ازبکستان را حمل کرد و این قطار از ۴۰ واگن ایرانی حاومی آهن اسفنجی و شیرآلات تشکیل شده‌است.

مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درباره کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل با استفاده از ناوگان ایرانی در این مسیر، افزود: به غیر از مباحث پرستیژ بین المللی و این اقدام، ویژگی اصلی عبور بار با قطار ایرانی، اثرگذاری آن بر کاهش رسوب واگن‌ها و توقف واگن ها در مرز سرخس است. پیش از این بار ایرانی در مرز باید منتظر تامین ناوگان خارجی می‌شد تا ادامه مسیر را با ناوگان خارجی حمل شود اما با این اقدام هزینه توقف کالا در مرز حذف می‌شود و از سوی دیگر هزینه انتقال کالا از واگن ایرانی به واگن ازبکستانی حذف و سرعت سیر کالاهای صادراتی هم افزایش پیدا می‌کند. از آنجایی که واگن ایرانی از مبدا که بارگیری شد و مستقیم به ازبکستان می‌رسد، دیگر مانند روال گذشته کالا در مرز متوقف برای ترانشیپمنت یا انتقال کالا از واگن ایرانی به واگن ازبکستانی منتظر نمی‌ماند و هزینه دموراژ حذف می‌شود و اثر قابل توجهی در کاهش هزینه‌ها و زمان در انتقال کالا دارد.

نقی‌زاده تاکید کرد: در حال حاضر این اقدام با کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان محقق شده و به دنبال رایزنی با کشورهای قزاقستان و روسیه هستیم تا بار با قطار ایرانی در تمام کشورهای cis منتقل شود. برای این اقدام آسیب شناسی‌ها انجام شده و مسائل موضوعات تعرفه ای در حال بررسی است و در مراحل دیگر این مسیر هم برای قطارهای ایرانی باز می‌شود.

وی با اشاره به تاخیر و معطلی واگن‌ها در مرز برای ورود به این کشورها تاکید کرد: بعضاً محموله‌های ایرانی تا دو هفته منتظر تامین ناوگان ریلی خارجی بودند اما خوشبختانه این مشکل حل شد. باید توجه داشت که ظرفیت جابه جایی بار در این مسیر سالانه ۶ میلیون تن است که با این اقدام سریع‌تر به هدف می‌رسیم. خوشبختانه صاحبان بار هم از این اقدام بسیار استقبال کردند چراکه هم هزینه‌های آنها کاهش پیدا می‌کند و هم اینکه خسارت به بار در جابه‌جایی‌ها به حداقل می‌رسد.

