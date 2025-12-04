وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
ارتقای زیرساختهای ارتباطی، استان کهگیلویه و بویراحمد را در تراز استانهای برتر کشور قرار میدهد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به ظرفیتهای گسترده کهگیلویه و بویراحمد گفت: با اجرای برنامههای در دست اقدام، زیرساختهای ارتباطی استان ارتقا یافته و در تراز استانهای برتر کشور قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد ظرفیتهای سرشاری در حوزههای مختلف دارد که در جلساتی که از امروز صبح تا به الان ادامه پیدا کرد، کموبیش با این ظرفیتها آشنا شدید.
وی افزود: صرفاً بخشی از این ظرفیتها بالفعل است و بخش عمدهای از این ظرفیتها بالقوه مانده است. طرف دوم ماجرا این است که مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در همه صحنههای تاریخ جمهوری اسلامی ایران انصافاً خوش درخشیدند؛ چه در صحنه دفاع مقدس و چه در صحنههای حضور در انتخابات مختلف، همواره در کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: آن چیزی که در گزارش استاندار پرتلاش و فرهیخته استان، آقای دکتر رحمانی، در خصوص میزان سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی استان به تفصیل آمد، این است که بهواقع در حوزههای زیرساختی، استان کهگیلویه و بویراحمد در سنوات گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نگاه عدالتمحوری که مدنظر رئیسجمهور است، بهصورت طبیعی پیشرفت استان ما در این دوره یکساله در دستور کار ویژه وزارت ارتباطات قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: شهادت میدهم که آقای دکتر رحمانی بهصورت هفتگی مصوبات سفر چند ماه پیش ما را مجدانه دنبال میکند. ما هم اینجا خدمت عزیزان و همشهریان بودیم و هم در تهران، آن هم بهواسطه پیگیری مصوبات سفر استانیمان که واقعاً جای تقدیر دارد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اهمیت زیرساختهای ارتباطی به این ترتیب خواهد بود که اگر امروز صحبت از اقتصاد میکنیم، اقتصاد دیجیتال در تمامی شئون زندگی مردم نقش ایفا میکند؛ در حوزههای مختلف مثل سلامت، آموزش که آقای دکتر قائمپناه اشاره داشتند و در حوزه گردشگری و معرفی زیباییهای استان کهگیلویه و بویر احمد که واقعاً کم نیستند.
وی گفت: اگر ما بتوانیم انشاءالله در این دوره زیرساختهای ارتباطی استان را به جایگاه مطلوب و در تراز کشور قرار دهیم، حتماً استان را در تراز استانهای برتر کشور خواهیم نشاند، آنگاه آثارش در زندگی مردم، در اقتصاد مردم و در حوزههای مختلف کشور هویدا خواهد بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این متفاوت و متمایز دیدن استان در راستای نگاه عدالتمحوری است که ما به این باور داریم و انشاءالله این مسیر را با قوت و جدیت دنبال خواهیم کرد.