به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عون دیاب عبدالله وزیر منابع آب جمهوری عراق و استاندار بابل در جمع خبرنگاران و در حاشیه اجلاس شورای حکام آب مرکز مدیریت منطقه ای آب شهری، گفت: کمبود آب در هر دو کشور ایران و عراق به صورت حاد نمایان بوده و مشکلات خاصی را ایجاد کرده است که نیازمند همکاری‌های سازنده دارد.

وی تاکید کرد: ما از کشور عراق آمادگی کاملی را برای دریافت و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای مدیریت آبهای شهری در راستای منافع دو ملت ایران و عراق داریم.

وزیر منابع آب جمهوری عراق و استاندار بابل با اشاره به تشدید و بحرانی‌تر شدن خشکسالی در ایران و عراق، افزود: محورهای مطرح شده در این نشست بسیار مفید بوده و تلاش‌ها و همکاری‌های ما تداوم خواهد داشت‌.

به گفته وی؛ رایزنی‌های عراق و ایران برای رسیدگی به کنترل سیلاب‌ها و مدیریت آب شهری نیاز به همکاری‌های مستمر دارد.

عبدالله تصریح کرد: تعداد بالای بازدیدکنندگان نیز نشان‌دهنده ظرفیت بالای متخصصان و کارشناسان ایرانی در مدیریت منابع آب است. بسیار خوشحالم که این فرصت برای من فراهم شد تا از این نمایشگاه سازنده بازدید کنم چون ما به‌ عنوان کشورهای همسایه می‌توانیم از این توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فنی ایران بهره‌مند شویم.

وی درباره خشکسالی های سال های اخیر منطقه بیان کرد: خشکسالی امسال یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در ایران و عراق بوده است. بر اساس داده‌هایی که در ۱۰۰ سال اخیر ثبت کرده‌ایم، خشکسالی امسال منطقه کاملاً کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر بوده و شدت آن فشار زیادی بر منابع آبی وارد کرده است.

وزیر منابع آبی عراق اضافه کرد: بنابراین ضروری است که مدیریت منابع آب را به‌ صورت حکیمانه و هوشمندانه پیش ببریم تا بتوانیم با پیامدهای این چالش در بخش‌های کشاورزی، صنعت و سایر حوزه‌ها مقابله کنیم.

انتهای پیام/