خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تولید ۵۰ هزار مگاوات برق در سال از فاضلاب تهران

تولید ۵۰ هزار مگاوات برق در سال از فاضلاب تهران
کد خبر : 1722925
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل فاضلاب تهران با اشاره به تولید برق از گاز حاصل از فاضلاب تهران گفت: ظرفیت نیروگاههای CHP ۱۴ مگاوات است که اکنون‌۵۰ هزار مگاوات در سال از فاضلاب شهری برق تولید می کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباسعلی مصرزاده در نشست حاشیه ای بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب با بیان اینکه احداث شبکه فاضلاب تهران همزمان با لوله کشی آب در سال ۱۳۳۰ مطرح بوده است، اظهار داشت: آن زمان تهران به این اندازه بزرگ نبود و هم اینکه دولت منابع مالی کافی در اختیار نداشت. 

وی با بیان اینکه فاضلاب تهران بزرگترین ابرپروژه در کشور و بزرگترین پروژه زیست محیطی در خاورمیانه است، افزود: اولین کلنگ اجرایی فاضلاب در تهران از سال ۱۳۷۴ زده شد و چند دهه طول کشید، در آن زمان پیش بینی این بود تا افق ۱۴۱۰ این طرح تمام شود.

مدیر عامل فاضلاب تهران گفت: امروز ۹۳ درصد(۷۶۰۰ کیلومتر) شبکه جمع آوری و خطوط اجرا شده و ۶۰۰ کیلومتر باقی مانده است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد جمعیت تهران از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب برخوردارند.

مصرزاده گفت: ابتدای طرح بنا بود دو تصفیه خانه در جنوب و جنوب غرب داشته باشیم در بازنگری به ۵ و ۷ و در نهایت در سال ۱۳۸۸ به ۱۲ تصفیه خانه افزایش یافت که در داخل و بیرون شهر احداث می شود.

وی با بیان اینکه ۸۵۰ میلیون متر مکعب در سال در تهران تولید می شود، گفت: بزرگترین تصفیه خانه در جنوب تهران جمعیت ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار نفری را پوشش می دهد که در ۸ فاز اجرا خواهد شد و از این تعداد تاکنون ۶ فاز تکمیل شده که ۲۵۰ میلیون متر مکعب پساب معادل حجم سد ماملو تولید می کند و با راه اندازی فاز ۷ و ۸؛ ۸۰ میلیون متر مکعب دیگر قابلیت تصفیه پساب و معادل حجم مخزن سد لتیان خواهیم داشت.

وی تصفیه خانه غرب تهران را دومین تصفیه خانه بزرگ فاضلاب عنوان کرد و افزود: قرار بود این تصفیه خانه در ۶ فاز اجرا شود که ۴ فاز تکمیل شده که ۱۹۰ میلیون متر مکعب در سال تصفیه می شود که معادل ذخیره سد امیرکبیر است.

وی رقم تصفیه پساب در تصفیه خانه های محلی را ۱۷ میلیون متر مکعب عنوان کرد.

مصرزاده در ادامه با اشاره به تولید برق از گاز حاصل از فاضلاب تهران گفت: ظرفیت نیروگاههای CHP ۱۴ مگاوات است  که ۵۰ هزار مگاوات در سال از فاضلاب شهری برق تولید می کنیم.

خبر در حال تکمیل می باشد...
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی