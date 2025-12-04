تولید ۵۰ هزار مگاوات برق در سال از فاضلاب تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباسعلی مصرزاده در نشست حاشیه ای بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب با بیان اینکه احداث شبکه فاضلاب تهران همزمان با لوله کشی آب در سال ۱۳۳۰ مطرح بوده است، اظهار داشت: آن زمان تهران به این اندازه بزرگ نبود و هم اینکه دولت منابع مالی کافی در اختیار نداشت.

وی با بیان اینکه فاضلاب تهران بزرگترین ابرپروژه در کشور و بزرگترین پروژه زیست محیطی در خاورمیانه است، افزود: اولین کلنگ اجرایی فاضلاب در تهران از سال ۱۳۷۴ زده شد و چند دهه طول کشید، در آن زمان پیش بینی این بود تا افق ۱۴۱۰ این طرح تمام شود.

مدیر عامل فاضلاب تهران گفت: امروز ۹۳ درصد(۷۶۰۰ کیلومتر) شبکه جمع آوری و خطوط اجرا شده و ۶۰۰ کیلومتر باقی مانده است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد جمعیت تهران از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب برخوردارند.

مصرزاده گفت: ابتدای طرح بنا بود دو تصفیه خانه در جنوب و جنوب غرب داشته باشیم در بازنگری به ۵ و ۷ و در نهایت در سال ۱۳۸۸ به ۱۲ تصفیه خانه افزایش یافت که در داخل و بیرون شهر احداث می شود.

وی با بیان اینکه ۸۵۰ میلیون متر مکعب در سال در تهران تولید می شود، گفت: بزرگترین تصفیه خانه در جنوب تهران جمعیت ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار نفری را پوشش می دهد که در ۸ فاز اجرا خواهد شد و از این تعداد تاکنون ۶ فاز تکمیل شده که ۲۵۰ میلیون متر مکعب پساب معادل حجم سد ماملو تولید می کند و با راه اندازی فاز ۷ و ۸؛ ۸۰ میلیون متر مکعب دیگر قابلیت تصفیه پساب و معادل حجم مخزن سد لتیان خواهیم داشت.

وی تصفیه خانه غرب تهران را دومین تصفیه خانه بزرگ فاضلاب عنوان کرد و افزود: قرار بود این تصفیه خانه در ۶ فاز اجرا شود که ۴ فاز تکمیل شده که ۱۹۰ میلیون متر مکعب در سال تصفیه می شود که معادل ذخیره سد امیرکبیر است.

وی رقم تصفیه پساب در تصفیه خانه های محلی را ۱۷ میلیون متر مکعب عنوان کرد.

مصرزاده در ادامه با اشاره به تولید برق از گاز حاصل از فاضلاب تهران گفت: ظرفیت نیروگاههای CHP ۱۴ مگاوات است که ۵۰ هزار مگاوات در سال از فاضلاب شهری برق تولید می کنیم.

خبر در حال تکمیل می باشد...