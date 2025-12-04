تولید سالانه ۵۰ هزار مگاوات برق از فاضلاب تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباسعلی مصرزاده در نشست حاشیه ای بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب با بیان اینکه احداث شبکه فاضلاب تهران همزمان با لوله کشی آب در سال ۱۳۳۰ مطرح بوده است، اظهار داشت: آن زمان تهران به این اندازه بزرگ نبود و هم اینکه دولت منابع مالی کافی در اختیار نداشت.

وی با بیان اینکه فاضلاب تهران بزرگترین ابرپروژه در کشور و بزرگترین پروژه زیست محیطی در خاورمیانه است، افزود: اولین کلنگ اجرایی فاضلاب در تهران از سال ۱۳۷۴ زده شد و چند دهه طول کشید، در آن زمان پیش بینی این بود تا افق ۱۴۱۰ این طرح تمام شود.

مدیر عامل فاضلاب تهران گفت: امروز ۹۳ درصد(۷۶۰۰ کیلومتر) شبکه جمع آوری و خطوط اجرا شده و ۶۰۰ کیلومتر باقی مانده است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد جمعیت تهران از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب برخوردارند.

مصرزاده گفت: ابتدای طرح بنا بود دو تصفیه خانه در جنوب و جنوب غرب داشته باشیم در بازنگری به ۵ و ۷ و در نهایت در سال ۱۳۸۸ به ۱۲ تصفیه خانه افزایش یافت که در داخل و بیرون شهر احداث می شود.

وی با بیان اینکه ۸۵۰ میلیون متر مکعب در سال در تهران تولید می شود، گفت: بزرگترین تصفیه خانه در جنوب تهران جمعیت ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار نفری را پوشش می دهد که در ۸ فاز اجرا خواهد شد و از این تعداد تاکنون ۶ فاز تکمیل شده که ۲۵۰ میلیون متر مکعب پساب معادل حجم سد ماملو تولید می کند و با راه اندازی فاز ۷ و ۸؛ ۸۰ میلیون متر مکعب دیگر قابلیت تصفیه پساب و معادل حجم مخزن سد لتیان خواهیم داشت.

وی تصفیه خانه غرب تهران را دومین تصفیه خانه بزرگ فاضلاب عنوان کرد و افزود: قرار بود این تصفیه خانه در ۶ فاز اجرا شود که ۴ فاز تکمیل شده که ۱۹۰ میلیون متر مکعب در سال تصفیه می شود که معادل ذخیره سد امیرکبیر است.

وی رقم تصفیه پساب در تصفیه خانه های محلی را ۱۷ میلیون متر مکعب عنوان کرد.

مدیرعامل فاضلاب تهران خاطرنشان کرد: از فاضلاب تولیدی در تهران، در سال گذشته ۴۰۰ میلیون مترمکعب پساب تولید شده که این ظرفیت تا پایان امسال با بهره برداری از مدول های جدید از جمله مدول ۷ و ۸ تصفیه خانه بزرگ جنوب تهران به ۵۰۰ میلیون مترمکعب افزایش می یابد.

مصرزاده در ادامه با اشاره به تولید برق از گاز حاصل از فاضلاب تهران گفت: ظرفیت نیروگاههای سی اچ پی۱۴ مگاوات است و ۵۰ هزار مگاوات در سال از فاضلاب شهری برق تولید می کنیم که ارزش افزوده قابل توجهی به دنبال دارد.

وی ادامه داد: همچنین از لجن تولیدی فاضلاب تهران یک مود آلی تولید خواهیم کرد که برای سال آینده ۳۶۰۰ تن خواهد بود و برای غنی سازی خاک و استفاده کشاورزی تخصیص می یابد.

مصرزاده در ادامه اظهار داشت: طبق تفاهم نامه ای که بین وزارت نیرو و شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ امضا شده بود، قرار بود شهرداری تهران اقدام به دریافت سالانه ۱۴۵ میلیون مترمکعب پساب برای جایگزینی با برداشت آب از منابع زیرزمینی به منظور آبیاری فضای سبز شهری در افق ۱۴۱۰ کند که قرار بود از این مقدار تا پایان سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۵ میلیون مترمکعب دریافت کند اما امروز از مجموع ۲۰۰ میلیون مترمکعب آبی که در طول سال شهرداری تهران برای آبیاری فضای سبز شهری استفاده می کند، فقط ۵ میلیون مترمکعب از پساب فاضلاب تأمین می شود.

وی افزود: اگر شهرداری تهران به صورت جدی برای استفاده از پساب فاضلاب ورود نکند، در آینده فضای سبز شهری تهران به خاطر مشکلات آبی و افت سطح منابع زیرزمینی به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؛ علاوه بر این فرونشست های تهران هم در حال تشدید است که باید برداشت آب از منابع زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز شهری، کاهش یابد.

مصرزاده با بیان اینکه بحران آب خیلی جدی تر از آنچیزی است که فکر می کنیم، گفت: وقتی از عمق ۲۰۰ متری آب را برداشت می کنیم، به راحتی این آب قابل جایگزینی نیست.

خبر در حال تکمیل می باشد...