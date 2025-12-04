خبرگزاری کار ایران
ضوابط صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره تصویب شد

در نود و دومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ضوابط و کاربرگ صدور مجوز «سامانه معامله برخط طلا و نقره»، کاربرگ مجوزهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گواهینامه صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، ضمن اعلام این خبر، گفت: این نشست که به ریاست مدنی‌زاده و با حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و اعضای این هیأت در تاریخ دهم آذر ماه ۱۴۰۴ در وزارت اقتصاد برگزار شد؛ منتج به چندین مصوبه کلیدی برای بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها گردید.

وی، تصویب ضوابط و کاربرگ صدور مجوز سامانه معامله برخط طلا و نقره، تصویب کاربرگ مجوزهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، تصویب کاربرگ گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور را از مصوبات مهم نشست مذکور دانست.

نظری ادامه داد: در این نشست، کاربرگ‌های موافقت اصولی و پروانه فعالیت مراکز روزانه توان‌بخشی آموزشی فراغتی افراد با اختلال طیف اوتیسم (بالای ١٤ سال)، کاربرگ‌های موافقت اصولی، تأسیس و بهره‌برداری بانک نشاء برنج و حذف کارت شناسایی دامداری و تردد عشایری، نیز به تصویب هیأت رسید. همچنین، بازنگری و اصلاح کاربرگ مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازنگری و اصلاح کاربرگ مجوزهای معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اصلاح کاربرگ مجوز تأسیس کودکستان، از دیگر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در این نشست بود که براساس بررسی‌های کارشناسی و رأی هیأت مورد تصویب قرار گرفت. 

به گفته وی، به‌ طور ویژه، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در این نشست، ۳ مقرره به شرح زیر را به‌دلیل عدم رعایت ضوابط تدوین، تصویب، ابلاغ و انتشار مقررات، مستند به مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها نافذ ندانسته و توقف اجرای آن‌ها را اعلام کرد:

- ابلاغیه تأیید سیستمی کاربر جهت ترخیص انواع برنج در سامانه EPL (موضوع نامه شماره ۱۴۰۴/۱۰۵۸۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران

- ابلاغیه الزام درج شماره شاسی کامیون و کشنده (موضوع نامه شماره ۴۰۷۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری)

- دستورالعمل توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی (به شماره MA-WI-۱۳ به‌روزرسانی شده مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱)

