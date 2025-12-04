خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار درباره افزایش زباله‌های پلاستیکی در کشور

هشدار درباره افزایش زباله‌های پلاستیکی در کشور
کد خبر : 1722905
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق اصناف تهران بر ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای و کاغذی به جای کیسه‌های پلاستیکی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا رستگار عصر چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای بهبود توزیع کالا با هدف کاهش ضایعات اظهار کرد: استفاده گسترده از کیسه‌های پلاستیکی، علاوه بر پیامدهای جدی برای محیط‌زیست، هزینه‌های قابل‌توجهی نیز به کشور تحمیل می‌کند.

او با اشاره به اهمیت همراهی مردم در اجرای اقدامات محیط‌زیستی افزود: همکاری شهروندان در استفاده از کیسه‌های کاغذی و پارچه‌ای در فروشگاه‌ها نقشی تعیین‌کننده دارد.

رئیس اتاق اصناف تهران بیان کرد: طی سال‌های گذشته، به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب، برخی رفتارهای نادرست و ناپایدار در جامعه رایج شده که این موضوع به آلودگی‌های گسترده و مشکلات جدی محیط‌زیستی منجر شده است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم، مصرف بی‌رویه منابعی مانند آب، گاز و برق است؛ در حالی که پس از مصرف، توجه کافی به مدیریت و کاهش مصرف صورت نمی‌گیرد و همین موضوع هم هزینه‌های سنگینی به کشور وارد می‌کند و هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست می‌زند.

رستگار با بیان اینکه الگوی مصرف کیسه‌های پلاستیکی نیز نیازمند اصلاح است، گفت: اگرچه این کیسه‌ها به‌عنوان «یک‌بار مصرف» معرفی می‌شوند، اما در واقع چندین بار مورد استفاده قرار می‌گیرند و هزینه‌های اقتصادی و محیط‌زیستی فراوانی به همراه دارند.

او تأکید کرد: رهاسازی این کیسه‌ها در محیط‌های عمومی باعث ایجاد منظره‌ای ناپسند و آزاردهنده می‌شود و در جاده‌ها و حاشیه شهرها حجم چشمگیری از این زباله‌ها دیده می‌شود.

رستگار با تأکید بر لزوم تشکیل جلسات کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق برای حل این معضلات اظهار کرد: چنین جلساتی باید به تصمیمات جدی و اقدامات عملی و ملی منجر شود تا الگوهای مطلوبی برای بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور شکل گیرد.

وی خاطرنشان کرد: انباشت زباله و کیسه‌های پلاستیکی در اماکن عمومی کشور و حتی کشورهایی مانند عراق رو به افزایش است و این روند به‌تدریج در حال تبدیل شدن به بحرانی جدی در حوزه محیط‌زیست است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی