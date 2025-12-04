خبرگزاری کار ایران
هدررفت واقعی آب ۱۵ درصد است

سخنگوی صنعت آب با انتقاد از یک خطای جدی در پیام‌رسانی عمومی گفت: آمار آب بدون درآمد که حدود ۳۰ درصد اعلام می‌شود، شامل سه بخش است و نباید با هدررفت فیزیکی آب اشتباه گرفته شود؛ میزان واقعی نشت فیزیکی آب در کشور ۱۵ درصد و در تهران حدود ۱۰ درصد است.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب با اشاره به یک اشتباه مهلک در پیام‌رسانی به مردم درباره وضعیت آب کشور، تصریح کرد: دو مفهوم آب بدون درآمد و هدررفت فیزیکی آب نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

وی تأکید کرد: آب بدون درآمد شامل سه بخش است؛ بخشی از آن هدررفت فیزیکی، بخشی برداشت‌های غیرمجاز پیش از کنتور که معمولاً برای نیازهای شرب یا بهداشت مصرف می‌شود و بخشی نیز معافیت‌های قانونی تحویل آب به مراکز فرهنگی است.

به گفته وی، اگر این دو بخش دیگر جدا شوند، میزان واقعی هدررفت فیزیکی آب در کشور حدود ۱۵ درصد است؛ هرچند این رقم در برخی شهرها بالاتر یا پایین‌تر است.

سخنگوی صنعت آب افزود: در تهران میزان هدررفت فیزیکی آب حدود ۱۰ درصد است. در بافت‌های قدیمی که عمر شبکه لوله‌کشی به ۶۰ تا ۷۰ سال می‌رسد، نشت آب بیشتر است و در مناطق نوساز، این عدد به‌مراتب کمتر است.

