به گزارش ایلنا، سعید توکلی درباره آخرین وضع تحویل گاز به نیروگاه‌ها گفت: برنامه تحویل گاز به این بخش در آذر امسال، ۱۳۶ میلیون مترمکعب در روز تعیین شده، اما با وجود سرمای پایدار در کشور، متوسط تحویل گاز به نیروگاه‌ها از ابتدای آذر تا نهم آذر ۱۶۸ میلیون مترمکعب در روز بوده است؛ از این رو، میانگین تحویل گاز به نیروگاه‌ها در این مدت ۳۲ میلیون مترمکعب فراتر از برنامه بوده است.

وی افزود: مصرف گاز نیروگاه‌ها در نهم آذر به ۱۷۳ میلیون مترمکعب رسید که نشان‌دهنده همت وزارت نفت در مدیریت شبکه و تأمین نیاز روزانه نیروگاه‌ها با برنامه‌ریزی مناسب در فصل سرد سال است.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعبی گاز بیشتری نسبت به مدت مشابه پارسال به نیروگاه‌ها تحویل شده است، گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۴۳ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه در نیروگاه‌های کشور مصرف شد تا سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها برای فصل سرد سال ذخیره شود.

انتهای پیام/