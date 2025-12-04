به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه با بیان اینکه با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها، لازم است تولید را با شرایط جدید سازگار کنیم، اظهار داشت: باید در وضعیت خشکسالی زندگی کنیم و تولید را با بکارگیری مناسب‌ترین روش‌ها در همین شرایط ادامه دهیم و در این مسیر، فعالیت‌هایی مانند اصلاح نژاد گیاهان و انتخاب واریته‌هایی که توان رشد در کم‌آبی و دمای بالا دارند یکی از راهکار‌های اصلی ماست.

وزیر جهاد کشاورزی ، اصلاح روش‌های به‌زراعی را یکی دیگر راهکار‌های موثر در کاهش مصرف آب خواند و گفت: برای نمونه، تغییر کشت چغندرقند از بهار به پاییز، در حالی که تولید حفظ می‌گردد، موجب حداقل ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که با مصرف بهینه آب، محصول بیشتری تولید کنیم، بهره‌وری را افزایش دهیم و فشار روی منابع آب کشور را کاهش دهیم.

تامین نهاده؛ طبق برنامه نوری درباره عملکرد کلی وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که ابتدای سال برای واردات نهاده‌های دامی انجام شد، اقدامات لازم در بخش واردات صورت گرفته و حتی به دلایلی، تأمین کالا‌ها مقداری جلوتر از برنامه پیش رفته و اکنون این کالا‌ها در مبادی ورودی کشور و انبار‌های ذخیره و نگهداری، موجود هستند که به تناسب نیاز، در واحد‌های تولیدی توزیع و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در زمینه تأمین ارز نیز تقریباً متناسب با همین واردات، ارز لازم از سوی بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. البته گاهی تأخیر‌هایی در زمان پرداخت وجود دارد، ولی تاکنون در حد پیش‌بینی قانون بودجه، ارز تخصیص داده شده و حتی بخشی از پرداخت‌ها امروز در دستور انجام قرار دارد.

تولید گندم و جو؛ اولویت راهبردی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "گفته می‌شود بخشنامه‌ای برای کاهش تولید گندم و جو صادر شده" تصریح کرد: قطعا چنین موضوعی کاملاً نادرست است و هیچ‌گونه بخشنامه‌ای در این زمینه صادر یا ابلاغ نشده است.

نوری ادامه داد: گندم برای ما محصولی استراتژیک و نان گندم قوت غالب مردم به شمار می‌آید و به همین دلیل به طور ویژه در برنامه‌ها دنبال می‌شود؛ برنامه‌ریزی‌ها نیز بر پایه الگوی کشت ملی است و این دو محصول با حداکثر توان در کشور کشت می‌شوند.

تسریع در آبخیزداری با تصویب قانون

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در دست بررسی بودن لایحه آبخیزداری به معنی تعطیل بودن فعالیت‌های آبخیزداری نیست، تصریح کرد: فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری کشور تعطیل نشده و با جدیت دنبال می‌شود، اما البته نهایی شدن لایحه آبخیزداری می‌تواند به کار ما کمک بیشتری کند.

وی درباره وضعیت فعلی لایحه آبخیزداری گفت: آخرین بررسی‌ها در کمیسیون دولت انجام شده و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده نهایی و جهت تصویب به مجلس ارسال شود.

تامین کود؛ بدون مشکل

نوری درباره تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید کود نیز با بیان اینکه وضعیت تأمین کود در کشور نسبت به سال گذشته و حتی سال‌های پیش از آن بهتر شده است اظهار داشت: در خصوص کود‌های ازته و اوره نیز پتروشیمی‌ها همکاری بسیار خوبی داشته‌اند. هرچند در ابتدای سال به دلیل مباحث قیمتی، تأمین این کود‌ها با کمی تأخیر انجام شد، اما در ادامه با سرعت بیشتری کار پیش رفت و تا امروز حدود ۲۰ درصد جلوتر از سال گذشته هستیم.

وی اضافه کرد: در مورد مواد اولیه مورد نیاز کود‌های دیگر نیز با دستور جدید، تسریع در تخصیص ارز در حال انجام است تا کارخانه‌ها فعالیت خود را حفظ و تولید کود فصول آینده را ادامه دهند.

