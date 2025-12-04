خبرگزاری کار ایران
ورود خودروهای سواری عراقی گذر موقت از مرز چذابه آغاز شد

کد خبر : 1722874
بر اساس اعلام گمرک ایران، ورود موقت خودروهای سواری عراقی به ایران از مرز چذابه آغاز شد.

به گزارش ایلنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به دنبال توافقات و مذاکرات صورت‌گرفته میان مسئولان ۲ کشور ایران و عراق، از روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، مرز چذابه شاهد آغاز تردد خودروهای سواری «ورود موقت» شد.

این رویداد نقطه عطفی در توسعه تعاملات مرزی و تسهیل رفت‌وآمد میان دو ملت به شمار می‌رود.

مراسم افتتاحیه با حضور مدیر کل امنیت مرزی استانداری خوزستان، فرماندار شهرستان دشت آزادگان، مدیر گمرک چذابه، مدیر پایانه‌های استان، جمعی از مسئولان و شهروندان شهر بستان برگزار شد و فضای صمیمی و امیدبخشی را رقم زد.

در نخستین ساعات این مراسم، مدیر گمرک چذابه با بررسی دقیق مدارک خودروهای عراقی و انجام هماهنگی‌های لازم، مجوز ورود آنها را صادر کرد.

تشریفات گمرکی نیز با نظم و کیفیت مطلوب به اجرا درآمد تا این گام تازه با موفقیت آغاز شود.

این اقدام، علاوه بر تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی، نویدبخش رونق بیشتر در مبادلات مرزی و تسهیل سفرهای مردمی خواهد بود.

