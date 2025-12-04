توسعه سامانه پایش خشکسالی در سطح منطقه

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد حاج رسولی ها در چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری اظهار داشت: ساختار مرکز در بخش های تخصصی به دو دپارتمان "پژوهش و ظرفیت سازی" و "توسعه ارتباطات و اطلاعات" تقسیم شده است. در کنار همکاران مرکز در این بخش ها ۱۲ استاد دانشگاه بصورت پاره وقت به عنوان مشاوران و مجریان برنامه ها با مرکز همکاری می کنند.

وی افزود: خوشبختانه مرکز موفق شده که در فاصله بین سیزدهمین و چهاردهمین اجلاس ، ساختار نیروی انسانی خود را ارتقا دهد و هم اکنون مجموعا ۲۵ نفر کارشناس بخش آب با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه های معتبر و دستگاه‌های اجرایی بصورت دائم و یا نیمه وقت در حال همکاری با مرکز هستند.

رییس مرکز منطقه ای آب شهری( RCUWM) گفت: زمینه فعالیت مرکز برطبق آخرین موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران با یونسکو که در سال ۲۰۱۸ منعقد شد که شامل پژوهش، آموزش، توانمندسازی و همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه مدیریت یکپارچه آب برای حمایت از سیاست‌گذاری و حل چالش‌های آب در منطقه است.

وی ادامه داد: همچنین مطابق موافقتنامه مذکور ۴ هدف برای فعالیت های مرکز شامل تهیه و ارائه اطلاعات علمی و فنی، پژوهش و تحقیقات علمی، آموزش و ظرفیت سازی، تعاملات ملی و منطقه‌ای برای مرکز مشخص شده است.

حاج رسولیها با اشاره به وظایف هفت گانه مرکز در جهت تحقق اهداف فوق الذکر؛ تحقیقات علمی، شبکه سازی به منظور تبادل اطلاعات علمی و فنی، توسعه فعالیت های پژوهشی با استفاده از ظرفیت شبکه، سازماندهی و انتقال دانش و اطلاعات از طریق برگزاری دوره های آموزشی، به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه خدمات مشاوره فنی و تهیه نشریات فنی و فعالیت های رسانه‌ای را از جمله وظایف برشمرد.

وی با اشاره به سیزدهمین اجلاس شورای حکام مرکز که در فوریه ۲۰۲۳ در تهران برگزار شد، گفت: اعضای شورا در آن زمان با تصویب ۸ برنامه، حوزه فعالیت های کاری مرکز برای ۶ سال آینده یعنی تا پایان سال ۲۰۲۹ را تصویب کردند که این محورها شامل، مدیریت آب زیرزمینی، مدیریت رودخانه و سیلاب، حکمرانی آب، تغییر اقلیم، پایش خشکسالی، فناوری های نوین، توانمندی سازی نیروی انسانی و بهبود کیفیت آب بوده است.

حاج رسولی ها گفت: مرکز با محور قرار دادن این برنامه ها و همراستا با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل و همچنین برنامه استراتژیک IHP اقدام به انجام فعالیت هایی کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه تحقیقات و پژوهش، مرکز موفق به ارائه مقالات علمی بسیاری شده است و در راستای برنامه جامع خشکسالی یک سامانه پایش خشکسالی در سطح منطقه را توسعه داده است.

مشاور وزیر نیرو تصریح کرد: در بخش ظرفیت سازی مرکز موفق به برگزاری ۹ عنوان کارگاه آموزشی بین المللی با حضور اساتید و مهمانانی از کشورهای عضو شورای حکام شده است که این کارگاه ها که بخشی از آنها در خصوص "آب و رسانه"،"حکمرانی آب زیرزمینی"و"مدیریت سیلاب آب شهری"و"بازچرخانی پساب با رویکرد اقتصاد چرخشی" و آموزش کارشناسان کشورهای آفریقایی در خصوص "مدیریت عرضه و تقاضای آب "بوده است.

وی گفت: تقریبا تمامی برنامه های مصوب سیزدهمین اجلاس شورای حکام را این اقدامات پوشش دادند و مفتخرم که اعلام کنم در این رویدادها بیش از ۱۷۰۰ نفر به صورت حضوری و بیش از ۷ هزار نفر به صورت مجازی شرکت کرده و آموزش دیده اند و گواهینامه اخذ کرده اند.

رییس مرکز منطقه ای آب شهری خاطرنشان کرد: در خصوص توسعه شبکه سازی، مرکز موفق به تبادل ۵ تفاهم نامه و چندین رویداد علمی نیز شده است. همچنین مرکز در حوزه انتشارات موفق به تولید ۱۳ عنوان کتاب در حوزه های مختلف مرتبط محورهای مصوب شورای سیزدهم از جمله حکمرانی،خشکسالی،سیلاب،بازچرخانی،کیفیت آب،مسائل مرتبط با فاضلاب و اقتصاد آب شده است.

وی پیشنهاد کرد: هر سال با کارگروهی متشکل از کارشناسان نمایندگان عضو شورای حکام جلساتی را داشته باشند و نتایج به صورت دوسالانه ارائه شود.

