وزیر نیرو در چهاردهمین اجلاس شورای حکام:
لزوم مدیریت تعارضات برای بهبود شرایط اقلیمی کشورها/ هیچ کشوری به تنهایی قادر به عبور از بحرانها نیست
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری با حضور عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران، اون دیاب عبدالله وزیر منابع آب عراق و نمایندگانی از کشورهای ترکیه، عراق، قطر و عمان در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
عباس علی آبادی در این مراسم اظهار داشت: آب در نگاه الهی، سرچشمه و منشاء حیات است؛ و در نگاه علمی،بنیادیترین عنصر شکلدهنده زیست، تمدن، شهرنشینی و آیندهانسانهاست. از این رو، امروز در این نشست، گرد هم آمدهایم تا درباره حیاتیترین مسئله مشترک منطقه گفتگو کنیم؛ مسئلهای که مستقیماً با امنیت، سلامت، رفاه و توسعه پایدار ملتهای ما گره خورده است.
وی با اشاره به حضور وزاری کشورها در این اجلاس افزود: این حضور، نشاندهنده درک عمیق کشورهای عضو از اهمیت مدیریت آب در منطقهای است که بیش از هر جای دیگر جهان با تنش آبی، تغییر اقلیم و فشارهای بیسابقهمحیطزیستی مواجه است.
وزیر نیرو با اشاره به حضور وزیر منابع آب عراق گفت: حضور برادرانه ایشان، نماد پیوندهای دیرینه و ظرفیتهای راهبردی همکاری میان ایران و عراق در حوزه آب است؛ ظرفیتی که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتقاء و تقویت آن هستیم.
وی تصریح کرد: ما در جغرافیایی زندگی میکنیم که گرمای فزاینده، کاهش بارش مؤثر، فرونشست زمین، خشکسالیهای متوالی و از سوی دیگر سیلابهایمخرب و ناگهانی، چهره آن را دگرگون کرده است. براساس گزارشهای معتبر بینالمللی، منطقه ما یکی از خشکترین مناطق جهان است و بخش بزرگی از جمعیت کشورهای عضو، در معرض تنش آبی شدید قرار دارند.
علی آبادی ادامه داد: این واقعیت آشکار میسازد که هیچ کشوری در منطقه، حتی با بهترین امکانات بهتنهایی قادر به عبور از این بحرانها نیست. راهحل پایدار، فقط در همکاری منطقهای، همافزاییدانش، و طراحی پروژههای مشترک شکل میگیرد.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی، نقش مرکز منطقهای مدیریت آب شهری(RCUWM) و پشتیبانی یونسکو از این نهاد علمی و بیندولتی،اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. این مرکز طی سالها توانسته است ارتباط مؤثری میان علم، مدیریت و سیاستگذاری ایجاد کند و بستر ارزشمندی برای تبادل تجربه، اجرای پروژههای مشترک و توسعه راهحلهای نوآورانه فراهم آورد.
وریر نیرو تاکید کرد: اجلاس امروز، میتواند نقطه آغاز مرحلهای جدید و بلندپروازانه در همکاریهای منطقهای باشد.
وی امنیت آب شهری؛ مسئلهای منطقهای و نه صرفا ملی را هر جمله مباحث کلیدی برای آینده آب برشمرد و گفت: چالشهایی مانند کمآبی، بحران کیفیت آب، آسیبپذیری، استهلاک و تلفات زیرساختها در کنار نیاز روزافزون آب شرب شهرها، مرز نمیشناسند. باید شاخصهای مشترک امنیت آب شهری، نقشهریسک منطقه ای و سازوکارهای هماهنگ پاسخگویی به مخاطرات را با همکاری یونسکو طراحی کنیم. آینده شهرهای ما، آینده امنیت منطقه است.
وی با اشاره به مدیریت مشترک حقآبه، خشکسالی و سیلاب در حوضههای فرامرزی خاطرنشان کرد: بسیاری از اعضای شورای حکام، مانند ایران، عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان، درگیر حوضههای مشترک هستند. به کمک ظرفیتهای این فضا، امید است در راستای توسعه پایدار منابع آب، برای بهبود شرایط اقلیم تمامی کشورهای عضو، مدیریت تعارضات مربوط به موضوع حقآبه صورت گیرد.
وزیر نیروی کشورمان پیشنهاد کرد که یکی از پروژههای جدیدمرکز، به ایجاد سامانه هشدار سریع منطقهای، پروتکلهای همکاری پس از سیلاب و پروژههای پایلوت در حوضههای حساس اختصاص یابد. دراین میان، همکاری ایران و عراق میتواند الگویی الهامبخش برای منطقه باشد.
وی استخراج و برنامه ریزی بیلان آبی کشورها و منطقه را دیگر محور برای آینده آب عنوان و اظهار داشت: استخراج و پایش سالانه بیلان آب کشورهای منطقه شامل منابع آب تجدید پذیر (عمدتا بارش)، خالص جریان ورودی انتقالی به کشورها، برداشت ازآبخوان ها، تولید آب شیرین کن ها و بازچرخانی پساب و مصارف شامل کشاورزی، صنایع، شرب و محیط زیست با رویکرد پایداری و توزان بلند مدت منابع و مصارف آبی کشورها از جمله مباحث است.
علی آبادی در ادامه به بازچرخانی آب و منابع غیرمتعارف؛ منبع پنهان شهرهای منطقه اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز، بازچرخانی فاضلاب تصفیهشده یکی از پایدارترینمنابع آبی شهرهاست. پیشنهاد میکنیم یکی از پروپوزالهای جدید،به تدوین استانداردهای منطقهای برای بازچرخانی، ارزیابی ظرفیت شهرها و اجرای پروژههای مشترک در ایران، عراق، پاکستان، مصر و سایر کشورها اختصاص پیدا کند. این حوزه، رکن مهم امنیت آب شهری آینده است.
وی داده، دیجیتال و هوش مصنوعی برای آب شهری را دیگر محور عنوان و تصریح کرد: جهان بهسرعت بهسمت مدیریت مبتنی بر داده پیش میرود. کشورها برای سنجش نشت، پایش مصرف، پیشبینی تقاضا و مدیریت فشار شبکهها نیازمند ابزارهای هوشمند هستند.ایران آمادگی دارد کهRCUWM را در مسیر تبدیلشدن به هاب منطقهای داده و فناوریهای دیجیتال برای آب شهری همراهی کند و برنامههای مشترک آموزشی،پلتفرم داده و پروژههای پایلوت را با کشورهای علاقهمند پیش ببرد.
وی بر لزوم استانداردسازی، ظرفیتسازی و دیپلماسی آب تاکید و اظهار داشت: بهعنوان مأموریت اصلی یونسکو، ما نیازمند استانداردهای مشترک، برنامههای منطقهای تربیت مدیران آب شهری، و تقویت دیپلماسی نرم آب برای کاهش تنشها هستیم . RCUWM می تواند بهعنوان پلتفرم آرام، فنی و تا جای ممکن غیرسیاسی، این نقش را برای کل منطقه ایفا کند.
مقام عالی وزارت نیرو گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، راهحلهای ما باید پروژهمحور، همگرا و آیندهنگر باشد.
وی گفت: با تمام ظرفیتهای علمی،مدیریتی و تجربی خود، آمادگی دارد درحوزه های مدیریت پایدار بیلان آبی کشورها، مدیریت خشکسالی و سیلاب ها، در فناوریهای نوین و سامانههای پایش، شیرینسازی بازچرخانی آب، مدیریت یکپارچه آب شهری و در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر برای تأسیسات آب و فاضلاب، با تمامی کشورهای عضو همکاری کند و پروژههای مشترک منطقهای را شکل دهد.
علی آبادی گفت: ما باور داریم که همافزایی دانش و همکاری هدفمند، تنها مسیردستیابی به امنیت آب و توسعه پایدار در این منطقه است.
وی ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست، نقطه آغاز مرحلهای جدید از همکاریهایپایدار، علمی و مؤثر در سراسر منطقه باشد؛ همکاریهایی که بتواند تابآوری کشورهای ما را در برابر تغییر اقلیم تقویت کرده و آیندهایبهتر برای شهرها و نسلهای آینده رقم بزند.