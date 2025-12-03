ادعای ایجاد ابر از آب خلیجفارس و خلق سامانه بارشی بیاساس است
سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه انرژی لازم برای خلق سامانه بارشی معادل دهها بمب اتمی است، گفت: ایجاد ابر از آب خلیج فارس و ایجاد سامانه بارشی در کشور با این روش، ادعایی بیاساس و غیرعلمی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در نشست تخصصی «آب یا سراب» در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب اظهار داشت: روایتهای غیرعلمی در جامعه گسترش پیدا کرده و طی ماههای اخیر گزارههای عجیب و فاقد پشتوانه علمی درباره تغییرات آبوهوایی و پدیدههایی مانند بارورسازی ابرها در فضای عمومی افزایش یافته است.
وی افزود: این روزها میشنویم که عدهای میگویند یک نفر در ارتفاعات آمازون باران جاری میکند، دیگری ابر را جمع میکند و فردی دیگر میتواند آب خلیجفارس را بالا ببرد و در نقطهای مشخص مثل خرمآباد بارش ایجاد کند؛ انگار این آب کبوتر جلدی است که با فرمان ما حرکت میکند!
بزرگزاده خاطرنشان کرد: بارورسازی ابرها روشی است که پایههای آن با اصول فیزیک و ترمودینامیک سازگار است، برخی روشها قابل بحث و بررسیاند اما در تعارض با علم نیستند. در مقابل، دستهای دیگر از ادعاها اساساً در طبقهبندی علمی نمیگنجند و مصداق شبهعلماند.
وی افزود: مرز واقعیت و روایت و همینطور مرز علم و شبهعلم در ذهن مردم کمرنگ شده است. گاهی تکنیکهای اقناعی مثل تکنیک دارکوب باعث میشود ادعاهای بیپایه، با تکرار مداوم، جای علم را بگیرند.
سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: بسیاری از این ادعاها حتی با فیزیک دبیرستان نیز سازگار نیستند، اگر قرار باشد یک سامانه بارشی را جابهجا یا خلق کنیم، انرژی مورد نیاز آن در مقیاس دهها بمب اتمی است، هیچکس نمیتواند اصول بنیادین فیزیک و ترمودینامیک را نقض کند.
وی ادامه داد: گاهی حتی توهم کنترل هم برای ما جذاب میشود اما باید مراقب بود که این توهمات جای علم واقعی را نگیرد.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه "امروز یکی از پرطرفدارترین کالاها در جامعه، توهم دانایی است"، گفت: نباید اجازه داد این توهم به جای علم فروخته شود، در کشوری که دهها دانشگاه و صدها هزار مهندس دارد، پذیرفتنی نیست که افراد بدون شناخت انرژی، ترمودینامیک و فیزیک پایه، ادعاهای غیرعلمی را بازنشر دهند.