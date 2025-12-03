خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای ایجاد ابر از آب خلیج‌فارس و خلق سامانه بارشی بی‌اساس است

ادعای ایجاد ابر از آب خلیج‌فارس و خلق سامانه بارشی بی‌اساس است
کد خبر : 1722647
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه انرژی لازم برای خلق سامانه بارشی معادل ده‌ها بمب اتمی است، گفت: ایجاد ابر از آب خلیج فارس و ایجاد سامانه بارشی در کشور با این روش، ادعایی بی‌اساس و غیرعلمی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در نشست تخصصی «آب یا سراب» در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب اظهار داشت: روایت‌های غیرعلمی در جامعه گسترش پیدا کرده و طی ماه‌های اخیر گزاره‌های عجیب و فاقد پشتوانه علمی درباره تغییرات آب‌وهوایی و پدیده‌هایی مانند بارورسازی ابرها در فضای عمومی افزایش یافته است.

وی افزود: این روزها می‌شنویم که عده‌ای می‌گویند یک نفر در ارتفاعات آمازون باران جاری می‌کند، دیگری ابر را جمع می‌کند و فردی دیگر می‌تواند آب خلیج‌فارس را بالا ببرد و در نقطه‌ای مشخص مثل خرم‌آباد بارش ایجاد کند؛ انگار این آب کبوتر جلدی است که با فرمان ما حرکت می‌کند!

سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه انرژی لازم برای خلق سامانه بارشی معادل ده‌ها بمب اتمی است، گفت: ایجاد ابر از آب خلیج فارس و ایجاد سامانه بارشی در کشور با این روش، ادعایی بی‌اساس و غیرعلمی است.

بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: بارورسازی ابرها روشی است که پایه‌های آن با اصول فیزیک و ترمودینامیک سازگار است، برخی روش‌ها قابل بحث و بررسی‌اند اما در تعارض با علم نیستند. در مقابل، دسته‌ای دیگر از ادعاها اساساً در طبقه‌بندی علمی نمی‌گنجند و مصداق شبه‌علم‌اند.

وی افزود: مرز واقعیت و روایت و همین‌طور مرز علم و شبه‌علم در ذهن مردم کمرنگ شده است. گاهی تکنیک‌های اقناعی مثل تکنیک دارکوب باعث می‌شود ادعاهای بی‌پایه، با تکرار مداوم، جای علم را بگیرند.

سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: بسیاری از این ادعاها حتی با فیزیک دبیرستان نیز سازگار نیستند، اگر قرار باشد یک سامانه بارشی را جابه‌جا یا خلق کنیم، انرژی مورد نیاز آن در مقیاس ده‌ها بمب اتمی است، هیچ‌کس نمی‌تواند اصول بنیادین فیزیک و ترمودینامیک را نقض کند.

وی ادامه داد: گاهی حتی توهم کنترل هم برای ما جذاب می‌شود اما باید مراقب بود که این توهمات جای علم واقعی را نگیرد.

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه "امروز یکی از پرطرفدارترین کالاها در جامعه، توهم دانایی است"، گفت: نباید اجازه داد این توهم به جای علم فروخته شود، در کشوری که ده‌ها دانشگاه و صدها هزار مهندس دارد، پذیرفتنی نیست که افراد بدون شناخت انرژی، ترمودینامیک و فیزیک پایه، ادعاهای غیرعلمی را بازنشر دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی