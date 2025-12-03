وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به ایلنا:
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نهاده های دامی در حال ورود به کشور و ترخیص از گمرک است، گفت: ارز نهادههای دامی در حال تخصیص است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴) در حاشیه نهمین نمایشگاه بینالمللی شیلات و آبزیان در جمع خبرنگاران در مورد توسعه اقتصاد دریامحور و آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز، گفت: اصل موضوع را قانون معین کرده است. در قانون ۵ ساله ما برنامه ۴۰۰ هزار تن افزایش محصولات را داریم و باید از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال اول قدمهای خوبی برداشته شده است. در اغلب حوزهها اعم از بحث ماهیان خاویاری، چه در بحث صید از آبهای دور و چه در بحث میگو، در حال حاضر بالای ۳۰ درصد رشد را داریم و صادرات هم همینطور.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی صادرات گفت: اولاً ظرفیت بسیار بالاست و ما امیدواریم حوزه شیلاتی ما جزو حوزههایی است که حتی فراتر از برنامه است.
وی در پاسخ به سؤال ایلنا مبنی بر ارز نهادههای دامی آیا در گمرک معطل تخصیص ارز است؟ گفت: ارز نهادههای دامی در حال تخصیص است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ظرفیتهای تولیدات شیلاتی در کشور گسترده است و میتوان فراتر از برنامه پیش رفت، بر حمایت دولت از توسعه این بخش و به ویژه اقتصاد دریا محور تاکید کرد.
نوری قزلجه ادامه داد: کارگروه شیلات با هدف پایش و برنامهریزی در این حوزه در دستور کار است که هدف آن فراهمسازی زیرساختهایی مانند بندرگاهها و سایر تاسیسات است. تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش، از جمله تولید تخم چشمزده و توسعه صادرات و فرآوری محصولات دریایی، از دیگر اولویتهای این سیاست است.
وی، تقویت و توسعه پایدار اقتصاد دریا محور و بهرهبرداری بهتر از منابع دریایی را رویکرد اصلی دولت برشمرد و گفت: در حوزه دیپلماسی دریایی، برنامهریزیهای مشخصی داریم که شامل برگزاری مذاکرات، سفرها و توسعه مراودات است.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد کیسیونهای مشترک در حوزه دریایی، گفت: کمیسیونهای مشترک در حوزه دریایی با کشورهای دارای ظرفیت به ویژه کشورهای آفریقایی و همسایه تشکیل شده که هدف اصلی این مذاکرات، تقویت روابط و همکاریهای دریایی است.
نوری قزلجه، خواستار تکمیل حلقه صادرات محصولات شیلاتی شد و گفت: برای تحقق این امر پروتکلهای لازم با کشورهای مربوطه در حال تکمیل است و حمایتهای لازم در این زمینهها صورت میگیرد تا این اهداف محقق شوند.