بارش های خوبی در راه است
وزیر نیرو گفت: خبر خوبی هست که بارشهای اخیر، کمی به بهبود ذخایر آب کمک کرده و بارشهای خوبی برای هفته آینده در راه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در مراسم افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که اقتصاد آب و برق بهبود یابد، بر لزومتوسعه فناوری در این صنعت تاکید و اظهار داشت: این نمایشگاه فرصتی برای ارائه ایده های فناورانه و بکارگیری آنها در صنعت آب و برق است.
وی افزود:برای جذابیت سرمایهگذاری در آب، باید محیط کسبوکار آب جذاب شود
وزیر نیرو با اشاره به لزوم بکارگیری ابزارهای فناورانه و دانش بنیان در کنترل مصرف گقت: با وجود بارش های اندک چند روز اخیر ذخیره خوبی در سدها داشتیم و پیش بینی این است که هفته آینده اوضاع بارش بهتر شود.
وی خاطرنشان کرد: ما از همه کسانی که کمک می کنند اقدامی در راستای افزایش بارش داشته باشیم، استقبال می کنیم و محدودیتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: هر کسی ایدهای، طرحی و اقدام موثری برای آب دارد، درهای وزارت نیرو برای دریافت نقطه نظرات کارشناسان و فعالان صنعت آب باز است.
علی آبادی با بیان اینکه بازچرخانی آب باید توسعه یابد و نورد حمایت وزارت نیرو قرار میگیرد، گفت: کسانی که در تولید آب و استخصال و شیرین سازی آب می توانند کمک کنند، مورد حمایت وزارت نیرو قرار میگیرند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: روزهای پرکاری را در بخش آب و توسعه تجدیدپذیدها در حال سپری کردن داریم و همه ایران به کارگاه بزرگ توسعه تجدیدپذیرها تبدیل شده است.