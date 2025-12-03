بارش های خوبی در راه است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در مراسم افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که اقتصاد آب و برق بهبود یابد، بر لزوم‌توسعه فناوری در این صنعت تاکید و اظهار داشت: این نمایشگاه فرصتی برای ارائه ایده های فناورانه و بکارگیری آنها در صنعت آب و برق است.

وی افزود:برای جذابیت سرمایه‌گذاری در آب، باید محیط کسب‌وکار آب جذاب شود

وزیر نیرو با اشاره به لزوم بکارگیری ابزارهای فناورانه و دانش بنیان در کنترل مصرف گقت: با وجود بارش های اندک چند روز اخیر ذخیره خوبی در سدها داشتیم و پیش بینی این است که هفته آینده اوضاع بارش بهتر شود.

وی خاطرنشان کرد: ما از همه کسانی که کمک می کنند اقدامی در راستای افزایش بارش داشته باشیم، استقبال می کنیم و محدودیتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: هر کسی ایده‌ای، طرحی و اقدام موثری برای آب دارد، درهای وزارت نیرو برای دریافت نقطه نظرات کارشناسان و فعالان صنعت آب باز است.

علی آبادی با بیان اینکه بازچرخانی آب باید توسعه یابد و نورد حمایت وزارت نیرو قرار میگیرد، گفت: کسانی که در تولید آب و استخصال و شیرین سازی آب می توانند کمک کنند، مورد حمایت وزارت نیرو قرار میگیرند.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: روزهای پرکاری را در بخش آب و توسعه تجدیدپذیدها در حال سپری کردن داریم و همه ایران به کارگاه‌ بزرگ توسعه تجدیدپذیرها تبدیل شده است.

خبر در حال تکمیل می باشد...