فروش ارز مسافرتی مرکز مبادله آغاز شد
سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا، فروش ارز مسافرتی از طریق سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز شد. این اقدام مطابق ابلاغیه بانک مرکزی و با هدف شفاف‌سازی، ساماندهی و بهبود خدمات‌رسانی به مسافران خارج از کشور انجام شده است.

این اقدام پیرو ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل در تاریخ 29 مهرماه ۱۴۰۴ صورت گرفته است که بر اساس آن، کارسازی فروش ارز مسافرتی از طریق سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی travel.ice.ir  امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران به‌تدریج جایگزین روش کنونی فروش مستقیم از طریق بانک‌های عامل شده و کلیه بانک‌ها ملزم به تبعیت از این ابلاغیه هستند.

این تحول مهم در نظام توزیع ارز مسافرتی، گامی بلند در جهت شفاف‌سازی، ساماندهی و بهبود خدمات‌رسانی به مسافران خارج از کشور محسوب می‌شود.

 

