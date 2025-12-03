خبرگزاری کار ایران
آغاز ثبت سفارش برای حراج سکه‌های بانک مرکزی از ساعت ۱۲ امروز

ثبت سفارش متقاضیان برای شرکت در هشتاد و نهمین حراج سکه‌های طلای بانک مرکزی از ساعت ۱۲ امروز آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا؛ از ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، متقاضیان دریافت سکه‌های بانک مرکزی، ثبت سفارش‌های خود را در سامانه معاملات سکه به نشانی market.ice.ir آغاز می‌کنند. این فرصت تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت.

ساعت ۱۶ روز جاری هم نتایج حراج اعلام خواهد شد و هر متقاضی می‌تواند حداکثر ۵ قطعه سکه ضرب ۱۴۰۴ دریافت کند. بازه واریز وجه برای شرکت در این حراج، ساعت ۸ الی ۲۳ روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه بود.

در سال جاری، حدود ۹۰۰ هزار قطعه انواع سکه در جلسات حراج و پیش فروش سکه طلا به متقاضیان تخصیص داده شده است. تا پایان آذرماه نیز ۴۶۰ هزار قطعه انواع سکه پیش فروش شده وارد بازار خواهد شد.

 

