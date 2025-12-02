پیام تسلیت مدیرعامل بانک کشاورزی به معاون رئیس جمهور
مدیرعامل بانک کشاورزی یک پیام تسلیت خطاب به معاونت ریاست جمهوری منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، وهب متقی نیا مدیر عامل بانک کشاورزی در پیامی درگذشت همسر و دختر گرامی دکتر اسماعیل سقاباصفهانی معاون محترم رئیس جمهور را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقاى دکتر اسماعیل سقاباصفهانی
معاون محترم رئیس جمهور
با نهایت تاثر و تاسف، ضایعه جانسوز درگذشت همسر گرامی و دختر دلبندتان را محضر حضرتعالی و خاندان مکرم تسلیت عرض می کنم و از درگاه حضرت احدیت، برای آن دو عزیز سفر کرده، غفران الهی، علو درجات و سعادت همنشینی با سیده النسا العالمین، حضرت فاطمه زهرا (س)، در بهشت رضوان مسئلت دارم.
امیدوارم که خداوند متعال به جنابعالى و سایر بستگان، صبروشکیبایی، سلامتی و طول عمر با عزت عطا فرماید و در پناه توجهات امام زمان (عج) و حضرت فاطمه زهرا (س)، صلابت روح و صفای سیرت جنابعالی، این غروب غمانگیز را به طلوع توکل و تسلیم بدل سازد.
با نهایت احترام وهب متقینیا
مدیرعامل بانک کشاورزی