پیام تسلیت مدیرعامل بانک کشاورزی به معاون رئیس جمهور

به گزارش ایلنا، وهب متقی نیا مدیر عامل بانک کشاورزی در پیامی درگذشت همسر و دختر گرامی دکتر اسماعیل سقاب‌اصفهانی معاون محترم رئیس جمهور را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقاى دکتر اسماعیل سقاب‌اصفهانی

معاون محترم رئیس جمهور

با نهایت تاثر و تاسف، ضایعه جانسوز درگذشت همسر گرامی و دختر دلبندتان را محضر حضرت‌عالی و خاندان مکرم تسلیت عرض می کنم و از درگاه حضرت احدیت، برای آن دو عزیز سفر کرده، غفران الهی، علو درجات و سعادت همنشینی با سیده النسا العالمین، حضرت فاطمه زهرا (س)، در بهشت رضوان مسئلت دارم.

امیدوارم که خداوند متعال به جنابعالى و سایر بستگان، صبروشکیبایی، سلامتی و طول عمر با عزت عطا فرماید و در پناه توجهات امام زمان (عج) و حضرت فاطمه زهرا (س)، صلابت روح و صفای سیرت جنابعالی، این غروب غم‌انگیز را به طلوع توکل و تسلیم بدل سازد.

با نهایت احترام وهب متقی‌نیا

مدیرعامل بانک کشاورزی