خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت مدیرعامل بانک کشاورزی به معاون رئیس جمهور

پیام تسلیت مدیرعامل بانک کشاورزی به معاون رئیس جمهور
کد خبر : 1721987
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی یک پیام تسلیت خطاب به معاونت ریاست جمهوری منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، وهب متقی نیا مدیر عامل بانک کشاورزی در پیامی درگذشت همسر و دختر گرامی دکتر اسماعیل سقاب‌اصفهانی معاون محترم رئیس جمهور را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقاى دکتر اسماعیل سقاب‌اصفهانی

معاون محترم رئیس جمهور

با نهایت تاثر و تاسف، ضایعه جانسوز درگذشت همسر گرامی و دختر دلبندتان را محضر حضرت‌عالی و خاندان مکرم تسلیت عرض می کنم و از درگاه حضرت احدیت، برای آن دو عزیز سفر کرده، غفران الهی، علو درجات و سعادت همنشینی با سیده النسا العالمین، حضرت فاطمه زهرا (س)، در بهشت رضوان مسئلت دارم.

امیدوارم که خداوند متعال به جنابعالى و سایر بستگان، صبروشکیبایی، سلامتی و طول عمر با عزت عطا فرماید و در پناه توجهات امام زمان (عج) و حضرت فاطمه زهرا (س)، صلابت روح و صفای سیرت جنابعالی، این غروب غم‌انگیز را به طلوع توکل و تسلیم بدل سازد.

                                                                                                                             با نهایت احترام  وهب متقی‌نیا

                                                                                                                                          مدیرعامل بانک کشاورزی

                                                                                                                                         

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی