به گزارش ایلنا از وزارت نفت، امید شاکری امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر) در نشست تخصصی مشترک وزارت نفت و نیرو با موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: از سال گذشته موضوع احداث نیروگاه‌های خورشیدی از سوی اداره‌های دولتی و بخش عمومی مطرح شده و این موضوع با تأکید ویژه رئیس‌جمهوری و پیگیری وزارت نفت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تأکید ویژه رئیس‌جمهوری بر توسعه انرژی‌های پاک افزود: اکنون امیدواریم افق‌های تازه‌ای برای گسترش نیروگاه‌های خورشیدی در بخش‌های مختلف صنعت نفت ایجاد شود، به‌ویژه اینکه حرکت به‌سوی انرژی‌های پاک امروز در سطح جهانی با جدیت دنبال می‌شود.

افراط در توسعه مبتنی بر گاز؛ ریشه ناترازی امروز

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با تشریح روند گذشته سیاست‌گذاری در حوزه انرژی گفت: در یک دهه اخیر، توسعه همه بخش‌ها از خانگی و صنعتی تا نیروگاهی به‌طور کامل بر گاز تکیه داشته، گویی منابع گازی کشور بی‌پایان است. پیامد این رویکرد، ناترازی کنونی و یک غفلت تاریخی در تنوع‌بخشی به سبد حامل‌های انرژی بوده است.

شاکری با بیان به اینکه مصرف گاز نیروگاه‌های حرارتی از ۶۳ میلیارد مترمکعب در سال ۹۱ به بیش از ۹۴ میلیارد مترمکعب در سال‌های اخیر رسیده است، گفت: این مقدار معادل گاز چهار فاز پارس جنوبی است. با وجود این مصرف سنگین، سهم انرژی تجدیدپذیر همچنان ناچیز است.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه ایران سومین تولیدکننده گاز جهان است، اما رشد مصرف از افزایش تولید پیشی گرفته است.

هشدار درباره تشدید ناترازی و هزینه‌های سنگین آینده

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اشاره به افت فشار میدان پارس جنوبی در سال‌های پیش‌رو تأکید کرد: همان‌طور که وزیر نفت عنوان کرده است، اجرای پروژه فشارافزایی پارس جنوبی «از نان شب واجب‌تر» است، زیرا این میدان حدود ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند.

شاکری افزود: اگر مدیریت عرضه و تقاضا همزمان انجام نشود، شکاف ناترازی هر سال بیشتر خواهد شد؛ چنان‌که در اوج مصرف، این ناترازی به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

وی تأکید کرد: اگر این روند اصلاح نشود، بخش بزرگی از درآمدهای دولت که باید صرف توسعه و معیشت مردم شود، به ناچار به واردات حامل‌های انرژی اختصاص می‌یابد؛ در نتیجه بخش صنعت و کسب‌وکارها نیز با محدودیت‌های جدی مواجه خواهند شد.

اهمیت بهینه‌سازی و ضعف راندمان نیروگاه‌ها

معاون وزیر نفت با انتقاد از نبود انسجام سیاستی در حوزه انرژی در سه دهه گذشته گفت: انرژی موضوعی کلان است و سیاست‌گذاری آن باید یکپارچه انجام شود. نمی‌توان تنها مشکل ناترازی برق یا فقط ناترازی گاز را برطرف کرد؛ این بخش‌ها همچون چرخ‌دنده‌هایی‌اند که باید همزمان و هماهنگ حرکت کنند.

شاکری به موضوع راندمان نیروگاه‌های حرارتی پرداخت و افزود: راندمان فعلی این نیروگاه‌ها حدود ۳۹ درصد است، در حالی‌ که قانون دستیابی به راندمان ۴۵ درصد را هدف‌گذاری کرده بود. اختلاف ۶ درصدی موجود به معنای مصرف اضافه روزانه حدود ۳۲ میلیون مترمکعب گاز است؛ یعنی تقریباً معادل تولید یک‌ونیم فاز پارس جنوبی تنها به‌دلیل محقق‌نشدن راندمان مطلوب هدر می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی انرژی، توسعه انرژی خورشیدی را یکی از مسیرهای جدی دولت بیان کرد و گفت: طبق برنامه هفتم توسعه باید ۱۲ هزار مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیر افزوده شود و برنامه دولت حتی فراتر از این هدف است.

اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در حوزه انرژی‌های پاک

معاون وزیر نفت به تکالیف قانونی همچون قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مصوبه شورای عالی انرژی اشاره و تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی، اداره‌های دولتی باید طی چهار سال ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند که برای وزارت نفت این رقم حدود ۱۴۰ مگاوات برآورد شده است.

شاکری یادآور شد: وزارت نفت در سال‌های گذشته از محل اوراق گاز صرفه‌جویی شده مبالغ قابل توجهی برای پروژه‌های تجدیدپذیر تخصیص داده و اکنون نیز چهار شرکت اصلی وزارت نفت و شرکت‌های تابع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را به‌طور جدی دنبال می‌کنند.

وی با اعلام اینکه صنعت پتروشیمی با محوریت بخش خصوصی برنامه‌ای برای احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی دارد، گفت: شرکت ملی گاز تاکنون ۲.۵ مگاوات اجرا کرده و دو پروژه ۱۲۰ و ۴۰ مگاواتی در دست اجرا دارد. شرکت ملی پالایش و پخش نیز پروژه‌های خورشیدی عملیاتی را دنبال می‌کند و شرکت ملی نفت نیز برنامه تجمیعی ۱۱۰ مگاواتی برای احداث نیروگاه خورشیدی ارائه کرده است.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با تأکید بر اینکه وزارت نفت افزون بر مسئولیت توسعه میدان‌های گازی و پروژه‌های فشارافزایی، موضوع بهینه‌سازی و توسعه خورشیدی را نیز همزمان پیگیری می‌کند، گفت: با مشارکت همه دستگاه‌ها، مردم و بخش خصوصی، توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند نقش مهمی در کاهش ناترازی و تنوع‌بخشی سبد انرژی ایفا کند.

