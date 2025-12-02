به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پرویز خسروشاهی، رییس کل بیمه مرکزی در ٣٢ امین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با عنوان «بازاندیشی نظارت در بیمه؛ مسیر نوآورانه برای تنظیم‌گری مؤثر» با اشاره به آمار وضعیت صنعت بیمه اظهار داشت: حق بیمه تولیدی در سال گذشته ۴۴٠ هزار میلیارد تومان بود که در ٧ ماه اول امسال به ٣٩۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد دارد.

وی ادامه داد: خسارت پرداختی ٢۵٨ همت بود که این عدد در هفت ماه اول امسال ٢١۴ همت رسید که رشد ٧۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین حق بیمه سرانه در سال گذشته ۵٢ میلیون ریال بوده و سهم بیمه درمان حدود ٣۴ درصد بوده، که این عدد در ٧ ماهه اول امسال به بیش از ۴٣ درصد رسیده‌اید.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: سهم بیمه شخص ثالث و مازاد در سال گذشته ٢۶ درصد بوده که این عدد به ٢٢ درصد کاهش پیدا کرده و سهم بیمه زندگی (عمر) بدون تغییر محسوس در کانال ١۴ درصد باقی مانده است.

خسروشاهی افزود: در سال گذشته حدود ٣٠ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حدود ٣١ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلى قرار گرفتند و ٣٧ میلیون بیمه شده زندگی وجود داشت و حق بیمه تولیدى آنها به ترتیب ١١۵ ،١۵٣ و ۵٨ همت بوده است. اما در هفت ماهه ابتدایى ١۴٠۴ این ارقام به ترتیب ٨٧ ،١٧١ و ٥٨ همت رسید.

وی با اشاره به پرداخت خسارت بیمه در سال گذشته گفت: در سالى که گذشت ٢.٨ میلیون فقره خسارت بابت انواع بیمه‌هاى اتومبیل به مبلغ ١٠٧ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و خسارت پرداختی در رشته بیمه درمان هم در این مدت چیزی حدود ١٠٣ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: این ارقام در هفت ماهه ابتدایى١۴٠۴، به ترتیب ١.۶ میلیون فقره، ٧۴ و ٩٠ هزار میلیارد تومان بوده است.

خسروشاهی با اشاره به وضعیت ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده در جنگ ١٢ روزه اظهار داشت: جنگ مستثنی از پوشش بیمه است اما شرکت‌های بیمه پوشش بیمه خودرو‌های آسیب دیده را پذیرفتند و ۵٢۴۴ خودرو آسیب دیده در این ایام اعلام شد که ٧۵٠ میلیارد تومان خسارت برآورد شده است و تاکنون ۵۶ میلیارد تومان برای جبران خسارت ٣۵١ خودرو پرداخت شده و روند پرداخت خسارت برای مابقی خودروها در حال انجام است.

رییس کل بیمه مرکزی همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت خسارت بندر شهید رجایی گفت: میزان خسارت اعلام شده در این حادثه ٩٢٠۶ همت اعلام شد که از این رقم ۶٨١۴ همت دارای پوشش بیمه بوده‌اند و ١٩۵٢ همت در شرف پرداخت و ٢۴٠٠ همت پرداخت شده است.

وی درباره مشکلات صنعت بیمه و فعالان این صنعت اظهار داشت: استفاده از شرکت‌هاى بیمه براى اجراى وظایف بخش عمومى مانند منوط کردن صدور بیمه نامه به استعلام کدپستی از سامانه املاک واسکان، وصول عوارض دولتی به ویژه برای زمان صدور بیمه شخص ثالث و اخذ ٣ درصد حق بیمه شخص ثالث براى نیروى انتظامى و موضوع خسارت افت قیمت خودرو و فرایندهاى قضایى مشکلات جدی برای صنعت بیمه ایجاد کرده‌اند. عده‌ای فکر می‌کنند که شرکت‌های بیمه بنگاه خیریه هستند، اما بیمه بنگاه خیریه نیست و باید به آن نگاه اقتصادی داشته باشیم.

