خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نحوه فعالیت بانک‌های استان تهران در روز سه شنبه

نحوه فعالیت بانک‌های استان تهران در روز سه شنبه
کد خبر : 1721651
لینک کوتاه کپی شد.

طبق اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، بانک های عضو این شورا در استان تهران، به استثنای ۴ شهرستان رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس، در روز مذکور، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، طبق این اطلاعیه، شعب کشیک بانک ها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانک ها ذکر گردیده است به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، دایر می باشند. 

نحوه فعالیت بانک ها در سایر استان ها بنا به تصمیم استانداری های متبوع است. 

از مشتریان گرامی بانک ها انتظار می رود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک ها استفاده نمایند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی