به گزارش ایلنا، طبق این اطلاعیه، شعب کشیک بانک ها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانک ها ذکر گردیده است به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، دایر می باشند.