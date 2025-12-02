به گزارش ایلنا، پرویز جعفری با اشاره به حواشی ایجاد شده در خصوص گرانی گوشت قرمز و اینکه قیمت آن از مرز یک میلیون تومان در بازار عبور کرده است، اظهار داشت: اطلاعات بازار مصرف به صورت روزانه از کل کشور جمع‌آوری می‌شود و تغییرات قیمت در مراکز عمده‌فروشی کم است، در حالی که قیمت‌‌های سطح شهر ممکن است متفاوت باشد.

وی با بیان این که معیار و ملاک مراکز عمده‌فروشی و توزیع گوشت قرمز است، درباره وضعیت واردات گوشت اظهار داشت: واردات از کشورهای مختلفی مانند پاکستان، برزیل (واردات گوشت منجمد)، مغولستان و تاجیکستان انجام می‌شود و مشکلی در حوزه واردات وجود ندارد و سیاست‌های خوبی اتخاذ شده که گوشت بیشتری وارد کشور شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد: واردات از پاکستان بیشتر شده و گوشت گرم وارد می‌شود، همچنین مغولستان نیز گوشت منجمد و گرم وارد می‌کند، اما با شروع فصل سرما و کاهش تولید در مغولستان، واردات از این کشور در چند ماه آینده متوقف می‌شود بنابراین تمرکز واردات گوشت گرم بر کشورهای دیگر مانند پاکستان است.

وی گفت: اکنون به استانداران استان‌های مرزی همچون سیستان و بلوچستان مجوز داده شده که اقدام به واردات گوشت گرم کنند که تاکنون ۱۵۰ هزار تن قرارداد بسته‌اند.

جعفری با تاکید بر این که گوشت وارداتی با نظارت این شرکت در کشور توزیع می‌شود، درباره قیمت‌گذاری گوشت گفت: نرخ ارز گوشت آزاد است و براساس تالار دوم محاسبه می‌شود؛ وزارت جهاد کشاورزی قیمتی را تعیین کرده اما در واقع قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

وی اضافه کرد: روزانه بیش از ۱۵۰ تن گوشت قرمز وارد کشور می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان این که قیمت گوشت در این شرکت با بازار متفاوت است، افزود: شرکت پشتیبانی گوشت وارداتی را با نرخ مصوب ۳۸۵ تومان عرضه می‌کند و در حال حاضر تغییر قیمتی در واردات گوشت انجام نشده و همان نرخ قبلی است.

وی تصریح کرد: گوشت وارداتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به منظور تامین ذخایر راهبردی و در مواقع نیاز بازار برای تنظیم بازار عرضه می‌شود و در شرایط عادی عرضه نمی‌شود.

جعفری گفت: گوشت قرمز شرکت پشتیبانی امور دام که جز ذخایر راهبردی کشور محسوب می شود، طبق نیاز و کمبود بازار و در شرایط خاص و در صورت ضرورت و براساس آیین‌نامه توزیع تحت نظارت در بازار سطح کشور عرضه می‌شود.

وی افزود: شهروندان می‌توانند گوشت مورد نیاز خود با قیمت‌های مناسب را از مراکز عمده‌فروشی، میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تامین کنند.

