در نشست خبری مطرح شد:
کاهش موجودی پلتفرمهای طلا به ۲ تن
یک عضو انجمن بلاکچین گفت: قبل از جنگ 12 روزه میزان موجودی طلای پلتفرم ها نزد بانک کارگشایی 2.3 تن بود که با بسته شدن درگاه پلتفرمها و کاهش اعتماد عمومی این عدد در دوران جنگ به 1.6 و امروز به 2 تن رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی فدایی، عضو انجمن بلاکچین در نشست خبری رویداد رمز آتی امروز با اشاره به ذخایر طلا مورد به پلتفرم های طلا نزد بانک کارگشایی اظهار داشت: قبل از جنگ 12 روزه میزان موجودی طلای پلتفرم ها در بانک کارگشایی 2.3 تن بود که این عدد نسبت به ذخایر طلای بازار سنتی عددی محسوب نمیشود اما بعد از جنگ 12 روزه این میزان کمتر هم شد.
وی ادامه داد: در دوران جنگ 12 روزه فعالیت پلتفرم ها متوقف شد و همین منجر به کاهش اعتماد مردم به این پلتفرم ها بود و در پس از جنگ با فروش مردم، موجودی طلا به 1.6 تن کاهش پیدا کرد و امروز این موجودی به 2 تن رسیده و هنوز هم از لحاظ تعداد کاربران و میزان فعالیت پلتفرمهای طلا هنوز به وضعیت پیش از جنگ نرسیده است.
فدایی با اشاره به آسیبهای بستهشدن درگاهها به اعتماد کاربران افزود: با بسته شدن درگاهها و نگرانی کاربران، فروشهای اضطراری شکل گرفت و البته بانک مرکزی طلا را با نظارت کامل به مردم تحویل داد.
عضو انجمن بلاکچین با بیان اینکه علیرغم تلاش ها و مذاکرات با بانک مرکزی هنوز نتوانستیم بر ساختار تصمیمسازی اثرگذار باشیم، گفت: تفکرات سنتی باعث شده مدل کسبوکار پلتفرمهای آنلاین تغییر کند. اگر قرار است از اقتصاد نفتی به اقتصاد دیجیتال عبور کنیم باید دست اندرکاران این حوزه در تصمیمات اثرگذار باشند.
وی تاکید کرد: پلتفرمهای طلا شفاف هستند و در بازار سنتی اثرگذار بودند و به دلیل همین شفافیت مقاومتها در برابر پلتفرم ها تشدید پیدا کرده است.
فدایی با اشاره به اقدامات برای راه اندازی تشکل رسمی صنفی تخصصی گفت: در اتحادیه کسبوکارهای مجازی درخواست تشکیل کمیسیون تخصصی طلا را دادهایم، اما هنوز در هیئتمدیره تصویب نشده است. اگرچه کارگروهی تشکیل شده و چند پلتفرم در آن حضور دارند، اما داشتن نماینده رسمی و دبیرخانه مشخص ضروری است. همچنین برای ثبت انجمن پلتفرمهای طلا در اتاق بازرگانی، وزارت کار و وزارت کشور اقدام کردهایم و تمام مراحل در حال پیگیری است، اما تشکیل چنین نهادی معمولاً چهار تا پنج سال زمان میبرد.
همچنین در ادامه نشست سامان بیرقی، عضو دیگر انجمن بلاکچین با بیان اینکه در چارچوب تعیینشده از سوی بانک مرکزی حرکت می کنیم، گفت: هر چند تمام الزامات فعالیت متمرکز را رعایت کردهایم اما نزدیک به یک سال است که درگاه پرداخت صرافی ها بسته مانده و به طور این اقدام تبعاتی را در برداشته است.
وی تاکید کرد: در صرافیهای رسمی نظارت و شفافیت کامل وجود دارد و این صرافی ها میلیونها کاربر دارند و تراکنش آنها قابل پیگیری است. در حالی که بستن درگاه شفافترین بازیگران بازار نتیجهای جز افزایش فعالیتهای غیررسمی و کاهش نظارت ندارد.