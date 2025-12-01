خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست دفتر آفریقا در نشست مقامات ارشد تجاری کشورهای D_۸ در قاهره مطرح کرد؛

ظرفیت‌های گسترده ایران برای جهش تجاری در گروه D-۸

ظرفیت‌های گسترده ایران برای جهش تجاری در گروه D-۸
کد خبر : 1721513
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مقامات ارشد تجاری کشورهای دی هشت در قاهره که با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در حال برگزاری است، با اشاره به اهمیت حضور ایران در این گروه اظهار کرد: ایران به عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار گروه D-۸ ظرفیت‌های گسترده‌ای برای نقش‌آفرینی فعال در توسعه تجارت درون‌گروهی دارد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا صفری در نشست مقامات ارشد تجاری کشورهای دی هشت در قاهره با بیان اینکه جایگاه ژئوپلیتیکی ممتاز ایران به عنوان چهارراه اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب، فرصتی کم‌نظیر برای گسترش کریدورهای تجاری، حمل‌ونقل ترکیبی و تسهیل ترانزیت کالا میان اعضا فراهم می‌کند، بیان کرد: زیرساخت‌های قابل اتکای بندری، ریلی و جاده‌ای ایران، به‌ویژه بنادر جنوبی در خلیج فارس و دریای عمان، می‌تواند حلقه‌ای مؤثر در زنجیره تأمین منطقه‌ای و جهانی باشد.

سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: توانمندی‌های صنعتی و فناورانه کشور در حوزه‌هایی همچون پتروشیمی، فولاد، انرژی، نانوتکنولوژی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، فرصت‌های ارزشمندی برای همکاری صنعتی و تولید مشترک ایجاد می‌کند.

صفری ادامه داد: همچنین بازار گسترده و نیروی انسانی متخصص در ایران، امکان سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد خوشه‌های صنعتی منطقه‌ای را برای اعضا فراهم می‌سازد.

سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اگر می‌خواهیم همکاری‌های گروه D-۸ از سطح توافقات به مرحله اجرا و اثرگذاری برسد، لازم است ابتکارات عمل و پروژه‌های مشترک تعریف شود، با طرح چند محور پیشنهادی اظهار کرد: اول؛ ایجاد شبکه تجارت ترجیحی D-۸ و تکمیل فرآیندهای فنی برای کاهش تعرفه‌ها و تسهیل اسناد تجاری، به‌ویژه برای کالاهای دارای مزیت رقابتی در هر کشور، راه‌اندازی کریدورهای حمل‌ونقل مشترک و یکپارچه‌سازی مقررات ترانزیتی، به‌ویژه اتصال بنادر اعضا از طریق خطوط منظم دریایی و توسعه حمل‌ونقل ریلی میان کشورهای گروه است.

وی در دومین محور پیشنهادی افزود: سامانه تسویه مالی بین‌ اعضا با استفاده از ارزهای محلی یا ساز و کارهای تهاتر چندجانبه، به‌منظور کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش تاب‌آوری در برابر نوسانات بین‌المللی راه‌اندازی شود.

صفری در ادامه محورهای پیشنهادی خود را این چنین مطرح کرد: سوم؛ ایجاد مراکز نوآوری و فناوری مشترک D-۸ با تمرکز بر صنایع دانش‌بنیان، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های کشاورزی و دیجیتال‌سازی زنجیره تأمین و چهارم؛ برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی مشترک، ایجاد پایگاه داده تجاری یکپارچه و توسعه پلتفرم‌های B۲B برای اتصال فعالان اقتصادی و تسهیل مبادلات و در آخر، توسعه تولید مشترک و سرمایه‌گذاری متقابل در بخش‌هایی مانند دارو، لوازم پزشکی، قطعات خودرو، صنایع غذایی و انرژی، که می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای کل گروه ایجاد کند.

سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری، همکاری میان کشورهای عضو D-۸ می‌تواند به نیروی محرکه‌ای برای شکل‌دهی زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و افزایش سهم کشورهای ما از تجارت جهانی تبدیل شود. ما معتقدیم که با تکیه بر اراده سیاسی مشترک، ظرفیت‌های اقتصادی متنوع و سرمایه انسانی غنی، این گروه قادر است به الگویی موفق از همکاری جنوب–جنوب در جهان امروز تبدیل گردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی