سرپرست دفتر آفریقا در نشست مقامات ارشد تجاری کشورهای D_۸ در قاهره مطرح کرد؛
ظرفیتهای گسترده ایران برای جهش تجاری در گروه D-۸
سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مقامات ارشد تجاری کشورهای دی هشت در قاهره که با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در حال برگزاری است، با اشاره به اهمیت حضور ایران در این گروه اظهار کرد: ایران به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار گروه D-۸ ظرفیتهای گستردهای برای نقشآفرینی فعال در توسعه تجارت درونگروهی دارد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا صفری در نشست مقامات ارشد تجاری کشورهای دی هشت در قاهره با بیان اینکه جایگاه ژئوپلیتیکی ممتاز ایران به عنوان چهارراه اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب، فرصتی کمنظیر برای گسترش کریدورهای تجاری، حملونقل ترکیبی و تسهیل ترانزیت کالا میان اعضا فراهم میکند، بیان کرد: زیرساختهای قابل اتکای بندری، ریلی و جادهای ایران، بهویژه بنادر جنوبی در خلیج فارس و دریای عمان، میتواند حلقهای مؤثر در زنجیره تأمین منطقهای و جهانی باشد.
سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: توانمندیهای صنعتی و فناورانه کشور در حوزههایی همچون پتروشیمی، فولاد، انرژی، نانوتکنولوژی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، فرصتهای ارزشمندی برای همکاری صنعتی و تولید مشترک ایجاد میکند.
صفری ادامه داد: همچنین بازار گسترده و نیروی انسانی متخصص در ایران، امکان سرمایهگذاری مشترک و ایجاد خوشههای صنعتی منطقهای را برای اعضا فراهم میسازد.
سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اگر میخواهیم همکاریهای گروه D-۸ از سطح توافقات به مرحله اجرا و اثرگذاری برسد، لازم است ابتکارات عمل و پروژههای مشترک تعریف شود، با طرح چند محور پیشنهادی اظهار کرد: اول؛ ایجاد شبکه تجارت ترجیحی D-۸ و تکمیل فرآیندهای فنی برای کاهش تعرفهها و تسهیل اسناد تجاری، بهویژه برای کالاهای دارای مزیت رقابتی در هر کشور، راهاندازی کریدورهای حملونقل مشترک و یکپارچهسازی مقررات ترانزیتی، بهویژه اتصال بنادر اعضا از طریق خطوط منظم دریایی و توسعه حملونقل ریلی میان کشورهای گروه است.
وی در دومین محور پیشنهادی افزود: سامانه تسویه مالی بین اعضا با استفاده از ارزهای محلی یا ساز و کارهای تهاتر چندجانبه، بهمنظور کاهش هزینههای مبادلاتی و افزایش تابآوری در برابر نوسانات بینالمللی راهاندازی شود.
صفری در ادامه محورهای پیشنهادی خود را این چنین مطرح کرد: سوم؛ ایجاد مراکز نوآوری و فناوری مشترک D-۸ با تمرکز بر صنایع دانشبنیان، انرژیهای تجدیدپذیر، فناوریهای کشاورزی و دیجیتالسازی زنجیره تأمین و چهارم؛ برگزاری نمایشگاههای تخصصی مشترک، ایجاد پایگاه داده تجاری یکپارچه و توسعه پلتفرمهای B۲B برای اتصال فعالان اقتصادی و تسهیل مبادلات و در آخر، توسعه تولید مشترک و سرمایهگذاری متقابل در بخشهایی مانند دارو، لوازم پزشکی، قطعات خودرو، صنایع غذایی و انرژی، که میتواند ارزش افزوده قابلتوجهی برای کل گروه ایجاد کند.
سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری، همکاری میان کشورهای عضو D-۸ میتواند به نیروی محرکهای برای شکلدهی زنجیرههای ارزش منطقهای و افزایش سهم کشورهای ما از تجارت جهانی تبدیل شود. ما معتقدیم که با تکیه بر اراده سیاسی مشترک، ظرفیتهای اقتصادی متنوع و سرمایه انسانی غنی، این گروه قادر است به الگویی موفق از همکاری جنوب–جنوب در جهان امروز تبدیل گردد.