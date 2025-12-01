خبرگزاری کار ایران
وزیر نیرو مطرح کرد؛

تجدیدپذیرها تا تابستان ۱۴۰۵ به ۱۱ هزار مگاوات خواهند رسید

وزیر نیرو تاکید کرد: امیدواریم با عبور از ۳۱۰۰ مگاوات، خبر خوش رسیدن به ۵ هزار مگاوات را اعلام و تا تابستان آینده ظرفیت را به ۱۱ هزار مگاوات افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در مراسم آغاز بهره‌برداری از ۴۴۵ مگاوات و عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات در ۹۰ ساختگاه ارزش پروژه‌های در دست بهره برداری و اجرای امروز را ۱۸ و نیم‌ همت اعلام کرد.

وی گفت: اکنون در شرایط سختی هستیم اما کار و تلاش توقف ندارد و اگر پیگیری مجدانه رییس جمهور نبود این موفقیت حاصل نمی شد.

وزیر نیرو با بیان اینکه کارگاه بزرگی در سراسر کشور ایجاد شده و ما روزانه شاهد افتتاح نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستیم، گفت: در بخش آب، برق، خطوط انتقال و تجدیدپذیر کارگاه‌های بزرگی ایجاد کردیم و پروژه‌های مهمی در دست اقدام است.

وی بیان کرد: افتتاح ۲۳۸ پروژه به میزان ۱۸۰۰ مگاوات با سرمایه گذاری ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در سال اول دولت چهاردهم نشان از عزم جدی است.

علی آبادی تصریح کرد: امروز ۴۴۵ مگاوات با ۳.۳ همت اعتبار در ۱۵ استان افتتاح شد که گام بلندی است.

وی ابراز امیدواری کرد که اجرای ۱۷۷ پروژه در ۴ استان نوید توسعه در سراسر کشور باشد.

وزیر نیرو تاکید کرد: امیدواریم با عبور از ۳۱۰۰ مگاوات، خبر خوش رسیدن به ۵ هزار مگاوات را اعلام و تا تابستان ظرفیت را به ۱۱ هزار مگاوات افزایش دهیم.

 وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اولویت استفاده از ظرفیت‌های تجدیدپذیر استان‌های تولیدکننده هستند، افزود: در صورت مازاد تولید در این استان‌ها انرژی‌های مازاد نیاز مصرفی استان به سایر استان‌ها صادر خواهد شد.

وی همچنین از هموطنان دعوت کرد نسبت به راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی بر پشت بام‌های خانه‌هایشان اقدام کنند تا هیچ نگرانی‌ در حوزه تامین برق مصرفی خود نداشته باشند.

علی‌آبادی با بیان اینکه پویش ایران آباد موفق و امیدآفرین بوده است گفت: امیدواریم که بتوانیم به تمام وعده‌های خود در این راستا عمل کنیم.

انتهای پیام/
