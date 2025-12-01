خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد؛

گوشت قرمز در بازار فراوان، اما در سفره مردم کم است

گوشت قرمز در بازار فراوان، اما در سفره مردم کم است
کد خبر : 1721096
لینک کوتاه کپی شد.

هرچند طبق گفته رئیس شورای تامین دام کشور، «گوشت در بازار فراوان است»؛ اما رسیدن آمار تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز در آبان ماه به ۴۲ درصد، موجب شده سهم آن در سفره مردم همچنان ناچیزتر از گذشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قیمت گوشت قرمز در سال جاری دچار شوک سنگینی شد؛ حذف ارز ترجیحی از گوشت قرمز و تبدیل آن به ارز مبادله‌ای کافی بود تا قیمت گوشت قرمز سر از ناکجاآباد دربیاورد! همین مساله موجب کاهش سرانه مصرف گوشت در کشور شده است. به عبارت بهتر، از سفره دهک‌های پایین حذف شده است. 

جدیدترین آمار سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد، سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در ترکیه را ۴۶.۸ کیلوگرم و در ایران ۳۱.۹ کیلوگرم اعلام کرده است.

کارشناسان این حوزه هشدار می‌دهد که اگر وضعیت تأمین نهاده‌های دامی، توزیع آن سامانه بازارگاه و سیاست حمایتی دولت اصلاح نشود، نه‌تنها در بازار گوشت قرمز، بلکه در کل بخش کشاورزی و دامپروری با بحران شدیدتری مواجه خواهیم شد و شرایط بدتر از امروز می‌شود.

این در حالی است که گرانی این کالای اساسی به یکی از اهرم‌های فشار به معیشت خانوار تبدیل شده؛ اما دلیل این افزایش قیمت چیست؟

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد دلایل افزایش قیمت گوشت بسته‌بندی در بازار، گفت: گوشت‌های بسته‌بندی وارداتی با ارز مبادله‌ای وارد می‌شود و به دلیل حذف ارز ترجیحی از آن، قیمت آنها نسبت به قبل گران شده است.

سایه سنگین رکود تورمی بر سر بازار گوشت قرمز

رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به واردات گوشت قرمز با ارز ترجیحی در سال‌های گذشته، گفت: گوشت قرمز وارداتی در سال‌های گذشته که با ارز ترجیحی وارد می‌شد، در زمان‌هایی که قیمت گوشت در بازار افزایش می‌یافت برای تنظیم بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور توزیع می‌شد تا قیمت گوشت قرمز متعادل شود و مردم امکان تهیه آن را برای سفره خود داشته باشند.

پوریان ادامه داد: اما در سال جاری شاهدیم که برای نخستین بار، ارز گوشت تنظیم بازار از ترجیحی به مبادله‌ای تغییر یافت. به همین دلیل، قیمت آن نسبت به گذشته به طور محسوسی افزایش یافت و تقاضا کم شد. از طرفی، موجب رکود در این بخش شد.

گرانی گوشت قرمز به دلیل حذف ارز ترجیحی

رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه خرید گوشت برای مردم دشوار شده است، گفت: گوشت برزیلی درب سردخانه کیلویی ۶۱۰ هزار تومان است؛ ولی گوشت هندی گران‌تر از این مبلغ به فروش می‌رسد. همچنین، گوشت گرم پاکستانی که در میادین توزیع می‌شود کیلویی ۶۹۷ هزار تومان و بعضا ۷۰۰ هزار تومان است.

پوریان افزود: وقتی گوشت قرمز با ارز مبادله‌ای وارد شود، طبیعتا قیمت آن هم گران خواهد بود.

کاهش تقاضای گوشت ازسوی خانوار 

رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به کاهش تقاضای گوشت قرمز در بازار، گفت: بیماری تب برفکی در دام‌های سنگین و احتیاط مردم برای خرید گوشت و افزایش قیمت آن موجب شده تا رکود تورمی بر بازار گوشت سایه بیندازد.

پوریان افزود: گوشت گرم و منجمد به وفور در بازار موجود است؛ اما تقاضای آن نیز کاهشی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی