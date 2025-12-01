در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
گوشت قرمز در بازار فراوان، اما در سفره مردم کم است
هرچند طبق گفته رئیس شورای تامین دام کشور، «گوشت در بازار فراوان است»؛ اما رسیدن آمار تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز در آبان ماه به ۴۲ درصد، موجب شده سهم آن در سفره مردم همچنان ناچیزتر از گذشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قیمت گوشت قرمز در سال جاری دچار شوک سنگینی شد؛ حذف ارز ترجیحی از گوشت قرمز و تبدیل آن به ارز مبادلهای کافی بود تا قیمت گوشت قرمز سر از ناکجاآباد دربیاورد! همین مساله موجب کاهش سرانه مصرف گوشت در کشور شده است. به عبارت بهتر، از سفره دهکهای پایین حذف شده است.
جدیدترین آمار سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد، سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در ترکیه را ۴۶.۸ کیلوگرم و در ایران ۳۱.۹ کیلوگرم اعلام کرده است.
کارشناسان این حوزه هشدار میدهد که اگر وضعیت تأمین نهادههای دامی، توزیع آن سامانه بازارگاه و سیاست حمایتی دولت اصلاح نشود، نهتنها در بازار گوشت قرمز، بلکه در کل بخش کشاورزی و دامپروری با بحران شدیدتری مواجه خواهیم شد و شرایط بدتر از امروز میشود.
این در حالی است که گرانی این کالای اساسی به یکی از اهرمهای فشار به معیشت خانوار تبدیل شده؛ اما دلیل این افزایش قیمت چیست؟
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفتوگو با ایلنا در مورد دلایل افزایش قیمت گوشت بستهبندی در بازار، گفت: گوشتهای بستهبندی وارداتی با ارز مبادلهای وارد میشود و به دلیل حذف ارز ترجیحی از آن، قیمت آنها نسبت به قبل گران شده است.
سایه سنگین رکود تورمی بر سر بازار گوشت قرمز
رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به واردات گوشت قرمز با ارز ترجیحی در سالهای گذشته، گفت: گوشت قرمز وارداتی در سالهای گذشته که با ارز ترجیحی وارد میشد، در زمانهایی که قیمت گوشت در بازار افزایش مییافت برای تنظیم بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور توزیع میشد تا قیمت گوشت قرمز متعادل شود و مردم امکان تهیه آن را برای سفره خود داشته باشند.
پوریان ادامه داد: اما در سال جاری شاهدیم که برای نخستین بار، ارز گوشت تنظیم بازار از ترجیحی به مبادلهای تغییر یافت. به همین دلیل، قیمت آن نسبت به گذشته به طور محسوسی افزایش یافت و تقاضا کم شد. از طرفی، موجب رکود در این بخش شد.
گرانی گوشت قرمز به دلیل حذف ارز ترجیحی
رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه خرید گوشت برای مردم دشوار شده است، گفت: گوشت برزیلی درب سردخانه کیلویی ۶۱۰ هزار تومان است؛ ولی گوشت هندی گرانتر از این مبلغ به فروش میرسد. همچنین، گوشت گرم پاکستانی که در میادین توزیع میشود کیلویی ۶۹۷ هزار تومان و بعضا ۷۰۰ هزار تومان است.
پوریان افزود: وقتی گوشت قرمز با ارز مبادلهای وارد شود، طبیعتا قیمت آن هم گران خواهد بود.
کاهش تقاضای گوشت ازسوی خانوار
رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به کاهش تقاضای گوشت قرمز در بازار، گفت: بیماری تب برفکی در دامهای سنگین و احتیاط مردم برای خرید گوشت و افزایش قیمت آن موجب شده تا رکود تورمی بر بازار گوشت سایه بیندازد.
پوریان افزود: گوشت گرم و منجمد به وفور در بازار موجود است؛ اما تقاضای آن نیز کاهشی است.