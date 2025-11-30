صادرات نفت کنسرسیوم خط لوله خزر متوقف شد
کنسرسیوم خط لوله خزر اعلام کرد: صادرات نفت از پایانه این شرکت در دریای سیاه پس از آسیب شدید یکی از سکوهای لنگرگاه بر اثر حمله پهپادی اوکراین متوقف شده است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، کنسرسیوم خط لوله خزر روز شنبه (هشتم آذر) اعلام کرد که پس از آسیب شدید به یکی از سکوهای لنگرگاه در پایانه دریای سیاه بر اثر حمله پهپادی نیروی دریایی اوکراین، عملیات صادرات نفت این شرکت متوقف شده است.
کنسرسیوم خط لوله خزر طی بیانیهای درباره یکی از سه قطعه کلیدی تجهیزات صادراتی خود گفت: فعالیت بیشتر نقطه لنگرگاه شماره ۲ امکانپذیر نیست.
این کنسرسیوم بیشتر نفت قزاقستان را از روسیه و پایانه دریای سیاه صادر میکند و حدود ۸۰ درصد از صادرات نفت این کشور را شامل میشود.
وزارت انرژی قزاقستان پس از این حمله اعلام کرد طرحی برای تغییر مسیر صادرات نفت به مسیرهای جایگزین فعال کرده و این اقدام را «غیرقابل قبول» خوانده است
این وزارتخانه ادامه داد: چنین حملاتی خطرهایی برای امنیت انرژی جهانی ایجاد میکند و آسیبهای قابل توجهی به منافع اقتصادی اعضای کنسرسیوم وارد میکند.
سهامداران کنسرسیوم خط لوله خزر شامل شرکتهای بزرگ آمریکایی شورون و اکسونموبیل هستند.
یک بازرگان به رویترز گفت: اوضاع مطلوب نیست، تجهیزات به شدت آسیب دیدهاند، آنها قصد دارند سومین نقطه پهلوگیری را که در حال تعمیر است، راهاندازی کنند.
کنسرسیوم خط لوله خزر تأکید کرد در نتیجه حمله به پایانه نفتی، هیچیک از کارکنان و پیمانکاران آسیب ندیدهاند.
در لحظه انفجار، سیستم حفاظت اضطراری خطوط لوله فعال شد و گزارشهای اولیه نشان میدهد هیچ نفتی به دریای سیاه نشت نکرده است.
کنسرسیوم خط لوله خزر در بیانیهای اعلام کرد: پس از رفع تهدیدهای قایقهای بدون سرنشین و پهپادها، حملونقل در پایانه مطابق با قوانین تعیینشده از سر گرفته خواهد شد.