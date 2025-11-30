خبرگزاری کار ایران
انفجار ۲ نفتکش‌ روسیه در سواحل ترکیه

مقام‌های اوکراینی از حمله پهپادهای دریایی این کشور به دو نفتکش ناوگان سایه روسیه در دریای سیاه و نزدیک سواحل ترکیه خبر دادند.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، یک مقام امنیتی اوکراین روز شنبه (هشتم آذر) گفت: پهپادهای دریایی این کشور دو نفتکش روسی با نام‌های «کایروس» و «ویرات» را که در مسیر پایانه نووروسیسک برای بارگیری نفت بودند، هدف قرار دادند.

وی افزود: هر دو نفتکش خالی بوده و در حال حرکت به سمت پایانه نفتی نووروسیسک روسیه بودند. فیلم‌های منتشرشده نشان می‌دهد پهپادهای دریایی با سرعت به سمت کشتی‌ها حرکت می‌کنند و انفجارهای قدرتمندی رخ داده است که موجب آتش‌سوزی در نفتکش‌ها شد.

این مقام اوکراینی در بیانیه‌ای کتبی تأکید کرد:  پس از اصابت، هر دو نفتکش آسیب جدی دیده و در عمل از سرویس خارج شده‌اند، این ضربه قابل توجهی به حمل‌ونقل نفت روسیه وارد خواهد کرد.

اوکراین ماه‌هاست با پهپادهای دوربرد پالایشگاه‌های نفت روسیه را هدف قرار می‌دهد. حمله به نفتکش‌ها نوعی تازه‌ از عملیات به‌شمار می‌آید.

کی‌یف بارها از غرب خواسته است علیه «ناوگان سایه» روسیه  متشکل از صدها نفتکش قدیمی و بدون نظارت که برای صادرات نفت این کشور با وجود تحریم‌ها استفاده می‌شوند، اقدام کند.

به‌طور جداگانه کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) که بیش از یک درصد نفت جهان را مدیریت می‌کند، روز شنبه اعلام کرد پس از آسیب قابل توجه به یک اسکله در پایانه دریای سیاه روسیه بر اثر حمله پهپاد دریایی اوکراین، عملیات خود را متوقف کرده است.

این خط لوله بیشتر نفت قزاقستان را از مسیر روسیه صادر می‌کند، دولت قزاقستان این حمله را «غیرقابل قبول» خواند.

وزارت حمل‌ونقل ترکیه هم اعلام کرد نفتکش ۲۷۴ متری «کایروس» روز جمعه در مسیر مصر به روسیه دچار انفجار و آتش‌سوزی شد و خدمه آن با قایق‌های نجات تخلیه شدند.

این وزارتخانه ادامه داد: نفتکش «ویرات» هم که حدود ۳۵ مایلی از ساحل شرقی دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفت و روز شنبه هم بار دیگر به آن حمله و به بدنه آن آسیب جزئی وارد شد، اما خدمه‌اش در سلامت کامل هستند.

طبق داده‌های گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، هر دو نفتکش در فهرست کشتی‌های تحریم‌شده پس از آغاز تنش‌های روسیه و اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲ قرار دارند.

ترکیه ضمن ابراز نگرانی از این حمله‌ها اعلام کرد: این حوادث در منطقه اقتصادی انحصاری این کشور رخ داده و خطرهای ایمنی جدی به همراه داشته است.

اونجو کچلی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اِکس (X) نوشت: آنکارا برای جلوگیری از گسترش آتش جنگ در دریای سیاه و حفاظت از منافع اقتصادی خود با طرف‌های مربوطه در تماس است.

مقام اوکراینی زمان دقیق حملات را اعلام نکرد و روسیه نیز تاکنون واکنشی عمومی نشان نداده است.

آژانس کشتیرانی ترایبکا پیش از اظهارنظر مقام امنیتی اوکراین مدعی شده بود که نفتکش «کایروس» هنگام حادثه با پرچم گامبیا در حال حرکت بوده است و احتمال دارد به مین برخورد کرده باشد.

