English العربیه
سرخط خبرها :
صرفه‌جویی ۱.۷ میلیارد مترمکعب گاز در پتروشیمی

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه صنعت پتروشیمی در چهار سال گذشته با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی موفق به صرفه‌جویی ۱.۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی شده است، گفت: تحقق صرفه‌جویی سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب نیز برای امسال هدف‌گذاری شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علی ربانی در نخستین نشست مشترک مدیران انرژی شرکت‌های تابع وزارت نفت با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی نظام‌مند میان شرکت‌ها اظهار کرد: صنعت پتروشیمی در چهار سال گذشته با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی موفق به صرفه‌جویی ۱.۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی شده و امسال نیز تحقق صرفه‌جویی سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب را هدف‌گذاری کرده است.

وی با اشاره به نقش فعال صنعت پتروشیمی در طرح‌های ملی مدیریت مصرف انرژی و هم‌افزایی انجام‌شده با شرکت ملی گاز ایران از جمله پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و برق افزود: این مشارکت‌ها کمک مؤثری در مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، عمومی و تجاری داشته است.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه تاکنون ۱۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در صنعت پتروشیمی به بهره‌برداری رسیده و ۲۵۰ مگاوات دیگر تا پایان سال به ظرفیت تولید برق پاک کشور افزوده می‌شود، گفت: همچنین برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های انرژی نو با ظرفیتی بیش از ۱۰ هزار مگاوات در دستور کار قرار دارد.

ربانی ادامه داد: صنعت پتروشیمی برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی‌های تجدیدپذیر پیگیری‌هایی به‌منظور ارائه بسته‌های پیشنهادی شامل مشوق‌های مالیاتی، اصلاح تعرفه‌ها و استفاده از سازوکارهای بازار برق و گاز ارائه کرده است.

بازار گواهی صرفه‌جویی؛ از ابزارهای مؤثر در کاهش ناترازی انرژی

علی‌اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران نیز در این نشست، توسعه بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی را یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش ناترازی انرژی دانست و بر ضرورت تسهیل فرآیندهای ثبت، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری پروژه‌های بهینه‌سازی در این بازار تأکید کرد.

وی فرهنگ‌سازی، نوسازی فناوری‌ها و اصلاحات مدیریتی را از ضروریات اتلاف قابل‌توجه انرژی در بخش‌های خانگی و کشاورزی عنوان کرد و گفت: هم‌افزایی میان شرکت‌های ملی گاز و پتروشیمی در اجرای طرح‌های خارج از صنعت نتایج مثبتی به همراه داشته است و این همکاری می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌ها باشد.

اجرای بیش از ۵۵۰ میلیون دلار پروژه‌های بهینه‌سازی در صنعت پالایش

نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در ادامه نشست، گزارشی از وضع مصرف انرژی در پالایشگاه‌ها ارائه و اعلام کرد که این بخش سالانه حدود ۶۰ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف می‌کند.

وی از اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی به ارزش بیش از ۵۵۰ میلیون دلار و استقرار استانداردهای مدیریت انرژی در پالایشگاه‌ها و انطباق همه پالایشگاه‌ها با استاندارد معیار مصرف انرژی خبر داد و بر گسترش همکاری با شرکت‌های تابع وزارت نفت تأکید کرد.

