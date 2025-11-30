خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید سرزده مدیرعامل بانک کشاورزی از شعبه جاسک/ تأکید متقی‌نیا بر تسریع خدمت‌رسانی به مردم

بازدید سرزده مدیرعامل بانک کشاورزی از شعبه جاسک/ تأکید متقی‌نیا بر تسریع خدمت‌رسانی به مردم
کد خبر : 1720958
لینک کوتاه کپی شد.

در ادامه روند نظارت میدانی و ارزیابی مستقیم عملکرد شعب، مدیرعامل بانک کشاورزی، به صورت سرزده از شعبه این بانک در شهرستان جاسک بازدید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این بازدید که محسن صفدری، عضو هیأت مدیره این بانک نیز حضور داشت، وهب متقی‌نیا ضمن ارزیابی آخرین وضعیت خدمات‌رسانی و عملکرد کارکنان با مشتریان و فعالان اقتصادی این منطقه گفتگو و بر اهمیت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات بانکی به مردم منطقه، به‌ویژه کشاورزان و صیادان، تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، این اقدام در راستای راهبرد مدیریتی جدید بانک کشاورزی مبنی بر حضور مستمر و سرزده مدیران ارشد در واحدهای ستادی و عملیاتی در سراسر کشور انجام می‌شود و هدف اصلی آن، کاهش فاصله میان ستاد و صف، شناسایی چالش‌ها و موانع خدمت‌رسانی از نزدیک و اتخاذ تصمیمات فوری برای بهبود فرآیندها است.

این گزارش می‌افزاید: شعبه جاسک با توجه به موقعیت ویژه این شهرستان در سواحل مکران و نقش کلیدی آن در اقتصاد دریامحور و کشاورزی منطقه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود