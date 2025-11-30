بازدید سرزده مدیرعامل بانک کشاورزی از شعبه جاسک/ تأکید متقینیا بر تسریع خدمترسانی به مردم
در ادامه روند نظارت میدانی و ارزیابی مستقیم عملکرد شعب، مدیرعامل بانک کشاورزی، به صورت سرزده از شعبه این بانک در شهرستان جاسک بازدید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این بازدید که محسن صفدری، عضو هیأت مدیره این بانک نیز حضور داشت، وهب متقینیا ضمن ارزیابی آخرین وضعیت خدماترسانی و عملکرد کارکنان با مشتریان و فعالان اقتصادی این منطقه گفتگو و بر اهمیت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات بانکی به مردم منطقه، بهویژه کشاورزان و صیادان، تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، این اقدام در راستای راهبرد مدیریتی جدید بانک کشاورزی مبنی بر حضور مستمر و سرزده مدیران ارشد در واحدهای ستادی و عملیاتی در سراسر کشور انجام میشود و هدف اصلی آن، کاهش فاصله میان ستاد و صف، شناسایی چالشها و موانع خدمترسانی از نزدیک و اتخاذ تصمیمات فوری برای بهبود فرآیندها است.
این گزارش میافزاید: شعبه جاسک با توجه به موقعیت ویژه این شهرستان در سواحل مکران و نقش کلیدی آن در اقتصاد دریامحور و کشاورزی منطقه، از اهمیت بالایی برخوردار است.