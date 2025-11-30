خبرگزاری کار ایران
سرپرست بانک پارسیان خبر داد:

انضباط مالی بانک پارسیان؛ از صفرِ اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی تا نقش‌آفرینی مؤثر در بازار بین‌بانکی

سرپرست بانک پارسیان با بیان اینکه این بانک با اتکاء به انضباط مالی، توانسته مدیریت کارآمدی بر منابع مالی خود داشته باشد گفت: بانک پارسیان بدون هیچ‌گونه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، جایگاه خود را در مدیریت نقدینگی بین بانکی تثبیت کرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، مجید باجلان با اعلام این خبر اظهار کرد: این بانک در ادامه رویکرد حرفه‌ای خود در مدیریت منابع و مصارف، عملکردی پیشرو در بازار پولی ثبت کرده است و نه‌تنها هیچ‌گونه اضافه‌برداشتی از بانک مرکزی نداشته، بلکه با اتکاء به منابع داخلی و مدیریت فعال نقدینگی، نقش مهمی در تأمین نیازهای بازار پولی بین بانکی ایفاء کرده است.

وی ادامه داد: همچنین بانک پارسیان طی دوره اخیر با تزریق هدفمند منابع به بازار بین‌بانکی و تامین نقدینگی برخی از بانک‌های خصوصی و تخصصی، به تعادل‌بخشی جریان نقدینگی در شبکه بانکی کمک کرده است.

سرپرست بانک پارسیان افزود: این اقدام بیانگر استحکام ساختار مالی، پایداری عملکرد و توانمندی این بانک در مدیریت دقیق منابع است.

به گفته باجلان، بانک پارسیان علاوه بر تامین نقدینگی برخی بانک‌های کشور، با خرید اوراق منتشر شده از سوی دولت، همچنان بر تداوم سیاست‌های انضباط مالی و تقویت نقش‌آفرینی در ثبات بازار پول کشور تمرکز خواهد داشت.

 

