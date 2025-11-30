خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تلاش می‌کنیم قیمت خودرو‌های اقتصادی افزایش نیابد

تلاش می‌کنیم قیمت خودرو‌های اقتصادی افزایش نیابد
کد خبر : 1720932
لینک کوتاه کپی شد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: از ابتدای سال ۳۱ هزار خودروی وارداتی از گمرکات ترخیص شده است و برای بیش از ۳۰ هزار خودرو ثبت سفارش داریم.

به گزارش ایلنا، سیدحامد عاملی افزود: برای ۷۵ هزار خودروی دیگر نیز درخواست ثبت سفارش شده است و با نظام تعرفه‌ای جدید تلاش شده تا قیمت خودرو‌های اقتصادی افزایش نیابد.

وی افزود: در قانون بودجه امسال، الزام شده بود که برای واردات خودرو منابعی اختصاص یابد و بخشی از منابع باید از تعرفه واردات همین خودرو‌ها تامین می‌شد، در تعرفه‌های جدید برای خودرو‌های اقتصادی، تعرفه پایین در نظر گرفته شد تا با قیمت کمتری در بازار عرضه شوند.

عاملی گفت: برای واردات خودرو‌های خاص، دولت تعرفه بالا تعیین کرد تا درآمد‌های دولت محقق شود، تعرفه خودرو‌های مونتاژی هم براساس میزان ساخت داخل آنها تعیین شده است، خودرو‌های مونتاژی با عمق داخلی سازی کمتر از ۵۰ درصد، باید به سمت افزایش عمق داخلی سازی بروند.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به تولید خودرو‌های هیبریدی و برقی گفت: اخیرا سند سوخت خودروسازان تدوین و ابلاغ شد که براساس آن برنامه‌ریزی شده تا ظرف ۳ سال آینده، ۳۰ درصد از سبد محصولات تولید داخل را خودر‌وهای هیبریدی و برقی تشکیل دهند.

وی افزود: خودروسازان باید هر سال در مصرف سوخت خودرو‌های تولیدی اصلاحاتی را داشته باشند و به سمت تولید خودرو‌های هیبریدی و برقی حرکت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود