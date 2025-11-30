به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری(RCUWM) تحت پوشش یونسکو در تاریخ پنجشنبه مورخ ۱۳ آذر سال ۱۴۰۴(۴ دسامبر ۲۰۲۵)، در تهران برگزار خواهد شد. بحث و تبادل نظر در خصوص پروژه‌های پیشنهادی و نحوه توسعه همکاری‌های مشترک بین اعضای شورای حکام از جمله مهمترین محورهای برگزاری این اجلاس یک روزه محسوب می‎‌شود و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس شورای حکام مرکز در این اجلاس به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. شورای حکام بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و راهبری مرکز است و اعضای آن متشکل از وزاری آب، نمایندگان آن‌ها و یا سفرای کشورهای عضو، نماینده دبیرکل یونسکو و نمایندگان چندین سازمان بین‌المللی است.

شایان ذکر است، مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری طی توافقنامه بین وزارت نیرو و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد. این مرکز، فعالیت‌های آموزش و ظرفیت‌سازی و تحقیقاتی خود را در چارچوب اولویت‌های برنامه بین‌الدولی آب شناسی یونسکو(UNESCO-IHP) برای دوره زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۹ با هدف ارتقای مدیریت آب در منطقه تنظیم کرده است. در حال حاضر، ۱۸ کشور(آذربایجان، آلمان، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، ایران، بنگلادش، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، سریلانکا، سوریه، سوئیس، عراق، عمان، قطر، لبنان، مصر و هند) و ۱۰ سازمان بین‌المللی (نظیر یونسکو، ECO، UNDP، WMO و FAO) عضو شورای حکام مرکز هستند و به منظور اجرای وظایف شورای حکام شامل تصویب برنامه کار سالانه، میان مدت و بلندمدت مرکز، اجلاس این شورا باید در فواصل زمانی دو ساله برگزار گردد.

در سیزدهمین اجلاس شورای حکام مرکز که در اسفند ۱۴۰۱ (مصادف با فوریه ۲۰۲۳) در تهران برگزار گردید، برنامه‌های شش ساله (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۹) مرکز مصوب شد. در چهاردهمین اجلاس مرکز قرار است گزارشی از پیشرفت برنامه‌های مذکور و پیشنهادات گسترش فعالیت‌های مرکز در زمینه‌های مختلف از جمله مدیریت سیلاب، مدیریت خشکسالی، تغییر اقلیم و بازچرخانی آب و فاضلاب در سطح کشورهای منطقه ارائه شود.

از بدو تأسیس مرکز تاکنون ۱۳ اجلاس شورای حکام برگزار شده است. دو اجلاس به دلیل همه‌گیری کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد. همچنین آخرین اجلاس حضوری قبلی در اسفند ۱۴۰۱ در تهران با حضور تعدادی از وزرا و مقامات ارشد آب کشورهای عضو شورای حکام مرکز برگزار شد.

انتظار می‌رود این نشست تقویت همکاری‌های اعضا در حوزه‌هایی نظیر دیپلماسی آب، انتقال دانش و تبادل تجربیات برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم و تبادل دانش و فناوری‌های نوین در زمینه‌های مربوطه را در پی داشته باشد. به منظور امکان ارائه ظرفیت‌های فنی و مهندسی کشور، اجلاس چهاردهم همزمان با نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران برگزار می‌شود.

