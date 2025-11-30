معاون اول رئیسجمهور:
توسعه زیرساختهای دیجیتال جزو اولویت ماست
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور امروز (یکشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۴) در همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اولویتهایی را در این بخش دارد که توسعه زیرساختهای دیجیتال جزو اولویت یک است؛ از اینترنت پرسرعت تا اقتصاد ابری، گسترش دیتا سنترها، افزایش پهنای بانک توسعه نسلهای ۵ و به تدریج ۶ و شبکه فیبر نوری.
وی افزود: توانمندسازی نیروی انسانی و مهارتآفرینی پیشرفته با وضعیت دانشگاهها و رشتههای آموزش و پژوهشمان در این بخش بسیار خوب است؛ البته در رابطه با توانمندسازی و مهارتی باید کارهای جدیدتری را انجام دهیم.
برنامه گسترده آموزش هوش مصنوعی و امنیت سایبری
معاون اول رئیسجمهور گفت: برنامه گستردهای برای آموزش مهارتهای نوین آیسیتی از جمله هوش مصنوعی، امنیت سایبری و توسعه نرمافزارها جزو اولویتهایی است که در دست اجراست و اقدامات خوبی تاکنون انجام شده که باید جدیتر دنبال شود.
عارف افزود: فناوری مسیر نوآوری را برای شرکتها و استارتآپهای حوزه ICT کوتاهتر، کمهزینهتر و کارآمدتر کرده است و کشورهایی که بهموقع در توسعه هوش مصنوعی سرمایهگذاری کردهاند، امروز از جایگاه برتر و اثرگذار در جهان برخوردارند؛ در حالی که ما در این حوزه با عقبماندگی مواجهیم، با این حال، دولت چهاردهم از همان ماههای نخست فعالیت خود، با استناد به اسناد بالادستی در حوزه فناوریهای پیشرفته و سند توسعه هوش مصنوعی، اقداماتی جدی را آغاز کرده است.
معاون اول رئیسجمهور گفت: تشکیل ستاد توسعه هوش مصنوعی در بالاترین سطح، به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول، یکی از این اقدامات مهم است؛ اقدامی که آغاز بسیار امیدوارکنندهای را رقم زده و میتواند سرعت جبران این عقبماندگی را افزایش دهد.
رتبه ۷۰ ایران در شاخص نوآوری جهانی
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر نقش بخش خصوصی، گفت: با توجه به توانمندی علمی و پتانسیلهای بالا، این جهش باید با محوریت بخش خصوصی انجام شود. تنها در این صورت است که میتوانیم همه برنامههای توسعه، راهبردهای ملی و نیازهای رو به رشد منطقه را بهطور کامل پوشش دهیم.
عارف با بیان اینکه امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهتنها پیشران توسعه اقتصادی است، بلکه زیرساخت اصلی تحول در تمامی عرصههای زندگی به شمار میرود، گفت: از حکمرانی، تجارت، آموزش و صنعت گرفته تا سبک زندگی و امنیت ملی، ICT امروز قلب تپنده اقتصاد نوآوری است.
وی ادامه داد: در شاخص نوآوری جهانی در میان ۱۳۹ کشور، در رتبه ۷۰ قرار داریم و در ارتباط با خروجیهای نوآوری نیز در رتبه ۴۶ هستیم. سنجش شاخصهای بینالمللی در جامعه ما چندان دقیق نیست زیرا دستگاههای زیربط دادهها را به موقع در اختیار قرار نمیدهند و شاخصها براساس اطلاعات غیردقیق و بعضا غلط است. همچنین، در بخش زیرساختهای دیجیتال متناسب با نیازهای کشور و منطقهای که در آن قرار داریم نیست.
وی ادامه داد: چالشها باید برطرف شوند و یکی از مهمترین راهبردهای دولت چهاردهم کاهش چالشهاست. ما باید شرایط لازم را برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم کنیم. این امر مستلزم ایجاد فضایی شفاف، قابل پیشبینی و انعطافپذیر است، به این معنا که متناسب با نیازهای سرمایهگذاران، در چارچوب قوانین و مقررات و حتی از طریق تنظیمگریهای اختصاصی، امکان تسهیل و همراهی را فراهم سازیم.
وی با بیان اینکه تعامل ساختاری و نظاممند میان دانشگاه و صنعت، برای تجاریسازی سریع فناوریها، نیازمند طراحی و برنامهریزی دقیق است، گفت: البته فاصلهای میان وضع موجود و نقطه مطلوب وجود دارد؛ فاصلهای که اگر واقعبینانه آن را بپذیریم، با توجه به ظرفیتهای فراوان علمی کشور، نه تهدید بلکه فرصتی برای جهش است.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در بخشهایی که اولویت جدی داشتهاند، از جمله در حوزه ICT و فناوریهای پیشرفته، وضعیت ما در منطقه قّابل قبول و در مواردی ممتاز است اما بهطور کلی این فاصله را یک هشدار راهبردی تلقی میکنیم، امروز هوش مصنوعی بهعنوان یک ابزار و فناوری، آغازگر عصری جدید در ICT است. هوش مصنوعی بزرگترین نیروی تحولآفرین در این حوزه به شمار میرود.