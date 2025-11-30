خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تذکر قطعی آب به بدمصرف‌ها

تذکر قطعی آب به بدمصرف‌ها
کد خبر : 1720738
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت تنش آبی، اصلاح الگوی مصرف و مشارکت گسترده شهروندان در این خصوص است. اقدامات فنی و اجرایی در شبکه توزیع نیز به موازات آگاهی‌ بخشی عمومی، تاثیر زیادی در حل مشکلات فعلی ناشی از این بحران خواهد داشت.

به گزارش ایلنا از آبفای منطقه 4 تهران، حسن حقیقی گفت: بخش قابل توجهی که به صورت جدی در دستور کار شرکت های آب و فاضلاب قرار دارد شامل تعدیل فشار شبکه، نشت‌یابی، شناسایی انشعابات غیرمجاز و رفع سریع حوادث است که در حال حاضر با جدیت در حال پیگیری است.

او افزود: با این حال، بخش مهمی از موضوع به مردم و اصلاح الگوی مصرف بازمی‌گردد که در این خصوص رسانه‌ها نقش کلیدی را ایفا می کنند. هرچند خوشبختانه شاهد همکاری بخش زیادی از شهروندان در این خصوص هستیم ولی هنوز مواردی مانند شست‌وشوی خودرو، پارکینگ و پیاده‌رو که مصرف بی‌رویه آب را نشان می‌دهد، در سطح شهر مشاهده می شود که این رفتار حتما باید اصلاح شود .

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران ضمن اشاره به مصرف بالای آب در بخش خانگی ،رفتارهای ساده روزمره را بسیار موثر دانست و افزود: نصب تجهیزات کاهنده مصرف باید از سوی شهروندان جدی گرفته شود. آبفای استان تهران این ابزارها را با شرایط اقساطی برای متاقاضیان نصب می کند ولی اجبار قانونی برای این موضوع وجود ندارد و امیدواریم با آگاهی بخشی عمومی استقبال شهروندان هم برای نصب ادوات کاهنده بیشتر شود.

حقیقی از آغاز فعالیت تیم‌های ویژه مدیریت بحران آب در سطح شهر خبر داد و گفت: این اکیپ‌ها با لباس متحدالشکل و خودروهای مشخص در شهر تردد می‌کنند و به بدمصرف‌ها تذکر می‌دهند. در صورت بی‌توجهی، تعهد گرفته می‌شود و در مرحله بعد قطع آب انجام می‌گیرد.

وی اصلی‌ترین راهکار عبور از بحران فعلی را همراهی شهروندان و اصلاح الگوی مصرف فرهنگی آب دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود