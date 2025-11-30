تذکر قطعی آب به بدمصرفها
یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت تنش آبی، اصلاح الگوی مصرف و مشارکت گسترده شهروندان در این خصوص است. اقدامات فنی و اجرایی در شبکه توزیع نیز به موازات آگاهی بخشی عمومی، تاثیر زیادی در حل مشکلات فعلی ناشی از این بحران خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از آبفای منطقه 4 تهران، حسن حقیقی گفت: بخش قابل توجهی که به صورت جدی در دستور کار شرکت های آب و فاضلاب قرار دارد شامل تعدیل فشار شبکه، نشتیابی، شناسایی انشعابات غیرمجاز و رفع سریع حوادث است که در حال حاضر با جدیت در حال پیگیری است.
او افزود: با این حال، بخش مهمی از موضوع به مردم و اصلاح الگوی مصرف بازمیگردد که در این خصوص رسانهها نقش کلیدی را ایفا می کنند. هرچند خوشبختانه شاهد همکاری بخش زیادی از شهروندان در این خصوص هستیم ولی هنوز مواردی مانند شستوشوی خودرو، پارکینگ و پیادهرو که مصرف بیرویه آب را نشان میدهد، در سطح شهر مشاهده می شود که این رفتار حتما باید اصلاح شود .
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران ضمن اشاره به مصرف بالای آب در بخش خانگی ،رفتارهای ساده روزمره را بسیار موثر دانست و افزود: نصب تجهیزات کاهنده مصرف باید از سوی شهروندان جدی گرفته شود. آبفای استان تهران این ابزارها را با شرایط اقساطی برای متاقاضیان نصب می کند ولی اجبار قانونی برای این موضوع وجود ندارد و امیدواریم با آگاهی بخشی عمومی استقبال شهروندان هم برای نصب ادوات کاهنده بیشتر شود.
حقیقی از آغاز فعالیت تیمهای ویژه مدیریت بحران آب در سطح شهر خبر داد و گفت: این اکیپها با لباس متحدالشکل و خودروهای مشخص در شهر تردد میکنند و به بدمصرفها تذکر میدهند. در صورت بیتوجهی، تعهد گرفته میشود و در مرحله بعد قطع آب انجام میگیرد.
وی اصلیترین راهکار عبور از بحران فعلی را همراهی شهروندان و اصلاح الگوی مصرف فرهنگی آب دانست.