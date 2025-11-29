تسهیلات مرحله دوم طرح «طنین چکنو» بانک صادرات ایران افزایش یافت

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در پی استقبال و مشارکت هموطنان و مشتریان حقیقی دارای حساب جاری بانک صادرات ایران از خدمات چک امن دیجیتال (چکنو)، مرحله دوم طرح «طنین چکنو» تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری ادامه داشته و مشتریان با مشارکت در این طرح به قید قرعه از تسهیلات ویژه برخوردار خواهند شد.

بانک صادرات ایران برای تسهیل مبادلات مالی و ترغیب مشتریان به استفاده از چک الکترونیک، طرح «طنین چکنو» را به مدت یکسال از آغاز پاییز سال گذشته کلید زد که بر اساس آن مشتریان حقیقی دارای حساب جاری با دسته‌ چک فعال یا غیرفعال می‌توانند با فعال‌سازی چکنو (نخستین چک امن دیجیتال نظام بانکی)، صدور چکنو، نقد کردن چکنو از طریق درگاه‌های بانکداری غیرحضوری این بانک به ازای هر برگ چکنو و واگذاری چک‌های سایر بانک‌ها نزد بانک صادرات ایران در بازه یک ساله، امتیاز کسب کرده و از جوایز و تسهیلات ویژه این طرح برخوردار شوند.

طرح «طنین چکنو» که از پاییز سال 1403 در سه دوره چهارماهه، فعالیت مشتریان در فعال‌سازی، صدور و کارسازی چکنو را رصد خواهد کرد، شرایط اعطای تسهیلات در چهار گروه مشتریان به ترتیب به 150 میلیون ریال، 550 میلیون ریال، یک میلیارد و 750 میلیون ریال و 4 میلیارد ریالی را در دومین دوره چهارماهه این طرح فراهم کرده است.

دور سوم این طرح میزان تسهیلات به 200 میلیون ریال، 600 میلیون ریال، 2 میلیارد ریال و 5 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

امتیازات مشتریانی که در هر دوره قرعه‌کشی برنده نشده باشند، برای دوره‌های بعد ذخیره و محاسبه خواهد شد.

در پایان این طرح نیز 4 جایزه نقدی نیز به ارزش 10 میلیارد ریال، 5 میلیارد ریال، 500 میلیون ریال و 100 میلیون ریال و به قید قرعه به 4 مشتری بانک اعطا خواهد شد.

برای مشاهده موشن راهنمای طرح طنین چکنو کلیک کنید

