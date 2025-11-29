حمایت رئیس مجمع نمایندگان خوزستان از افزایش سرمایه بانک کشاورزی
مجید داغری، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه و رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت تقویت توان مالی بانک کشاورزی، افزایش سرمایه این بانک را «ضرورت راهبردی» برای جهش تولید و توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی کشور دانست.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، داغری با اشاره به نقش بیبدیل این بانک در مناطق مرزی و کمتر برخوردار بهویژه دشت آزادگان، اظهار داشت: بانک کشاورزی ستون اصلی تأمین مالی کشاورزان است و افزایش سرمایه آن علاوه بر ارتقای قدرت تسهیلاتدهی، اجرای طرحهای کلان آبی، زهکشی و نوسازی اراضی را شتاب میبخشد.
وی با اشاره به نیاز ویژه استان خوزستان به منابع مالی پایدار و ارزانقیمت گفت: حمایت دولت و مجلس از افزایش سرمایه بانک کشاورزی ضرورتی راهبردی است؛ چرا که تحقق برنامههای توسعهای بخش کشاورزی بدون تقویت بانک عامل ممکن نیست.
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با تاکید بر نقش مؤثر بانک کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: تقویت تولید کالاهای استراتژیک کشاورزی از رویکردهای اصلی مجلس است و در برنامه هفتم نیز احکام مهمی برای آن پیشبینی شده است؛ در همین راستا تقویت سرمایه بانک کشاورزی با توجه به تاثیری که این بانک در رونق تولید، رشد بهرهوری و پایداری امنیت غذایی کشور دارد، مورد تاکید مجلس است.
داغری با اشاره به جایگاه ممتاز خوزستان در تولید محصولات اساسی کشاورزی بیان کرد: این استان پیش از آنکه صنعتی یا نفتی باشد، یک استان زراعی است و رتبه نخست تولید محصولات کشاورزی کشور را دارد. خوزستان قادر است گندم مورد نیاز ۱۲.۵ میلیون نفر و برنج مصرفی ۱۳ میلیون نفر را تأمین کند و حدود ۵۰ درصد شکر کشور را تولید میکند. نقش بانک کشاورزی در پشتیبانی از این ظرفیت ملی کاملاً حیاتی است.
وی با تأکید بر اقدامات مؤثر بانک کشاورزی در تأمین نهادهها، ارائه تسهیلات سرمایه در گردش و حمایت از تعاونیها بهویژه تعاونیهای زنان سرپرست خانوار، افزود: این بانک در توسعه سیستمهای نوین آبیاری، خرید ادوات و تجهیزات، رونق گلخانهها و حمایت از کشاورزان زیاندیده نقش برجستهای داشته است.
داغری در پایان اعلام کرد که موضوع افزایش سرمایه بانک کشاورزی در مجلس با جدیت در حال پیگیری است و بر لزوم همکاری مشترک بانک و مجلس برای تقویت اقتصاد کشاورزی و رونق اقتصادی خوزستان تأکید کرد.